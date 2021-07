Z Buenos Aires do Tokia. Ako vyzerá cesta na olympiádu

Z Argentíny do Japonska nie je ľahké cestovať.

20. júl 2021 o 20:01 TASR

Z Argentíny do Japonska nie je ľahké cestovať. Fotografka americkej agentúry Associated Press Natacha Pisarenková zaznamenala svoju 35-hodinovú cestu z argentínskej metropoly cez Frankfurt do Tokia, kde sa budú konať letné olympijské hry. Začnú sa 23. júla a potrvajú do 8. augusta.

