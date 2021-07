Rakúska armáda testuje v Alpách automatizované roboty

Čoskoro budú využité na vojenské i civilné účely – napríklad na prevoz materiálu do ťažko prístupných oblastí.

20. júl 2021 o 17:31 TASR

VIEDEŇ. Rakúska armáda testuje v Alpách automatizované roboty, ktoré by mali byť čoskoro využité na vojenské i civilné účely – napríklad na prevoz materiálu do ťažko prístupných oblastí. Informovala o tom v utorok rakúska verejnoprávna stanica ORF.

Testovanie robotov prebieha do štvrtka v oblasti Seetalských Álp. Organizuje ho armádny Úrad pre zbrojnú a obrannú technológiu spolu s vývojármi softvéru z univerzity v Grazi. Šéf úradu Michael Janisch uviedol, že v súčasnosti sú už etablované vozidlá na diaľkové ovládanie a to, čo skúšajú v Seetalských Alpách, ide ešte "o krok ďalej".

Ide o testovanie automatizovaných vojenských systémov — robotov — vo veľkosti menšieho vozidla, ktoré si v ťažko dostupných nepriechodných oblastiach musia poradiť bez satelitov, pripomína ORF.

"To znamená, že systémy si musia vedieť samy vytvárať mapy a na týchto mapách, ktoré si samy vytvoria, sa musia aj nájsť a musí to byť aj geograficky správne. Znie to veľmi triviálne, uskutočniť to však technicky je enormná úloha," spresnil Janisch.

Vysoko automatizované roboty, ktoré sú ovládané prostredníctvom umelej inteligencie, by o niekoľko rokov mohli byť využité na vojenské i civilné ciele, napríklad na prepravu zranených po vážnych nehodách. "Možno si však veľmi dobre predstaviť scenár, keď tam jednoducho nemôžem poslať človeka, napríklad v dôsledku vysokého žiarenia po nehode v jadrovej elektrárni. Môžem tam poslať stroj – do istej miery," dodal Janisch.

Gerald Steinbauer z Inštitútu pre softvérovú technológiu na Technickej univerzite v Grazi vymenoval ďalšie možnosti, kde by mohli byť automatizované roboty nasadené: "Transport pomôcok alebo osôb pre horskú záchrannú službu; pri lesných požiaroch je to napríklad personálne veľmi náročné – tu by sa dalo prepravovať vybavenie či voda". Takéto roboty by však mohli kosiť aj stredové pásy na diaľniciach či kontrolovať stav lavínových a prívalových bariér, uzatvára ORF.