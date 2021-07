Shell sa odvolá proti verdiktu holandského súdu o rozsahu znižovania emisií

Firma musí podstatne rýchlejšie znižovať emisie CO2, než pôvodne plánovala.

20. júl 2021 o 16:33 TASR

AMSTERDAM. Britsko-holandský ropný koncern Royal Dutch Shell v utorok potvrdil, že sa odvolá proti rozhodnutiu holandského súdu z mája tohto roka, na základe ktorého musí podstatne rýchlejšie znižovať emisie CO2, než pôvodne plánoval.

Súd v Haagu svojím verdiktom z 26. mája tohto roka nariadil ropnému koncernu znížiť emisie CO2 do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roka 2019 až o 45 percent. Plán Shell o znižovaní emisií počíta s ich redukciou do konca desaťročia o 20 percent. Pre Shell rozhodnutie súdu znamená, že by musel výraznejšie obmedziť plánovanú produkciu ropy a plynu.

Ako v utorok uviedol šéf spoločnosti Ben van Beurden, Shell súhlasí s tým, že zmena klímy si vyžaduje urgentné kroky a firma je aj pripravená proces prechodu na nulové emisie urýchliť. Napriek tomu sa odvolá proti verdiktu holandského súdu, pretože podľa nej rozhodnutie súdu smerujúce proti jednej spoločnosti nemá efekt.

"Klimatická zmena je výzvou, ktorá si vyžaduje jasné, ambiciózne kroky, ktoré povedú k fundamentálnej zmene naprieč celým energetickým systémom," povedal Ben van Beurden.