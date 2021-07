Juhokórejský premiér sa verejne ospravedlnil za ohnisko nákazy na torpédoborci

Z 301 členov posádky lode malo v ostatných dňoch 247 pozitívne testy na koronavírus.

20. júl 2021 o 15:22 SITA

SOUL.Juhokórejský premiér sa verejne ospravedlnil za rozsiahle ohnisko koronavírusu na torpédoborci na protipirátskej misii pri východnej Afrike. Prepuknutie nákazy na plavidle Munmu Veľký je dosiaľ najväčší klaster prípadov v juhokórejskej armáde.

Z 301 členov posádky lode malo v ostatných dňoch 247 pozitívne testy na ochorenie COVID-19.

Premiér Kim Pu-gjom v utorok uviedol, že vláda sa „veľmi ospravedlňuje“, že sa nedokázali dostatočne postarať o zdravie vojakov. Podobne sa vyjadril aj minister obrany, ktorý okrem ospravedlnenia uviedol, že vláda prijme opatrenia, aby zabránila podobným prepuknutiam nákazy u vojakov vyslaných v zahraničí.



Južná Kórea poslala po námorníkov dve vojenské lietadlá, ktoré ich priviezli v utorok večer. Všetkých 301 členov posádky previezli do nemocníc alebo karanténnych zariadení, v závislosti od ich stavu. Podľa zdravotníckych predstaviteľov ich všetkých znova otestujú.



Príčina vzniku klastra zatiaľ nie je verejne známa, vojenské úrady však skôr vyjadrili podozrenie, že mohol vzniknúť po tom, ako torpédoborec koncom júna kotvil v regióne.



Spomenuté lietadlá priviezli na loď novú posádku, ktorá s ňou pripláva naspäť do Južnej Kórey. Do Adenského zálivu medzičasom smeruje na misiu ďalší torpédoborec.



Južná Kórea čelí najhoršiemu nárastu prípadov koronavírusu. V utorok v krajine ohlásili 1 278 nových potvrdených infekcií. Je to už 14. deň v rade, keď potvrdili viac ako tisíc prípadov. Od začiatku pandémie v Južnej Kórei zaznamenali 180 481 infekcií a 2 059 súvisiacich úmrtí.