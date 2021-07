Prívalové dažde zničili trať z Česka do Drážďan, vlaky stoja až v Rumunsku

Osobnú železničnú dopravu by mali obnoviť v pondelok do 23:00, nákladnú do dvoch týždňov.

19. júl 2021 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Víkendové búrky s prívalovými dažďami zničili železničnú trať medzi českým Děčínom a nemeckým mestom Bad Schandau.

Vlaky sa preto nedostanú z Česka do Drážďan ani nikam ďalej. Premávku osobných spojov by mali obnoviť do pondelka do 23:00, ale nákladné vlaky nepôjdu ďalšie dva týždne. Pocítili to až v Rumunsku a zásielky budú musieť pravdepodobne prevziať kamióny.

Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.



„Od kolegov z Deutsche Bahn (Nemecké železnice) máme informáciu o posunutí termínu obnovy prevádzky na úseku Děčín - Bad Schandau na dnešnú 23. hodinu,“ informovala v pondelok hovorkyňa spoločnosti České dráhy Vanda Rajnochová. Aj potom však bude podľa českej Správy železníc premávka iba jednokoľajová. Voda totiž podmyla pilier železničného mosta a oprava vraj potrvá niekoľko dní. Pasažieri diaľkových vlakov EuroCity, ktoré smerujú do Drážďan, Berlína a niekedy až do Hamburgu, musia v Ústí nad Labem prestúpiť na autobus náhradnej dopravy.



Oveľa horšie vyhliadky majú nákladné vlaky. Tie cez úsek Děčín - Bad Schandau neprejdú dva týždne. „Všetku nákladnú dopravu cez tento priechod sme zastavili s očakávaným termínom obnovenia do 14 dní. Za komplikácie sa ospravedlňujeme,“ uviedla česká spoločnosť ČD Cargo.



Podľa experta na železničnú dopravu Oldřicha Sládka nákladné vlaky stoja od Rumunska po Děčín. Náklad pravdepodobne budú musieť preložiť do kamiónov. „Alternatívne riešenia budeme priebežne prerokúvať s jednotlivými zákazníkmi,“ dodala firma ČD Cargo.