Oslavy ako na Nový rok. Anglické kluby otvorili po 16 mesiacoch

Kluby otvorili svoje prevádzky po prvý raz od marca 2020.

19. júl 2021 o 13:26 TASR

LONDÝN. Nočné kluby po celom Anglicku otvorili v pondelok o polnoci po tom, čo vláda zrušila väčšinu protipandemických opatrení. Kluby otvorili svoje prevádzky po prvý raz od marca 2020.

Ako informoval bulvárny denník Daily Mail, pred diskotékami vo veľkých mestách sa tvorili dlhé rady už pred polnocou. "Je to ako na Nový rok," citoval denník niektorých prítomných, ktorí takto oslavovali tzv. Deň slobody.

Za svitania sa v Londýne i ďalších mestách ukázalo, koľko ľudí pretancovalo dnešnú noc - prvú od začiatku pandémie, kedy si bez obmedzení mohli užiť živú hudbu.

"Tanec nebol povolený tak dlho, že sa to zdá ako večnosť," uviedla 31-ročná Georgia Pikeová v klube vo východnom Londýne. "Chcem tancovať, chcem počuť živú hudbu, chcem ten pocit byť na koncerte, byť s ďalšími ľuďmi," povedala agentúre Reuters.

Na otvorenie klubov sa tešila aj 20-ročná Mollie, ktorá bola jednou z prvých, kto sa po polnoci dostal do klubu v Leedse.

"Je to doslova najlepšie noc nášho života. Čakali sme na to od chvíle, keď nám bolo 18," uviedla. "Najskôr sme boli trochu nervózni, nevedeli sme, aké to bude a ako sa cítiť," dodala tiež 20-ročná Leah. "Začala hudba, nervozita zmizla, všetko bolo späť v normále, bolo to vážne jednoducho super," dodala.

Nadšenie prejavil aj realitný maklér Mark. "Je to pre nás uvoľnenie ... Mám obe dávky. covid som prekonal. Chcem znova žiť," povedal BBC.

Podľa BBC za uplynulý týždeň dostalo upozornenie na povinnosť domácej karantény v Anglicku a Walese pol milióna ľudí. Išlo o 46-percentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.

(zdroj: TASR/AP) Zábava v nočnom klube The Piano Works v Londýne.