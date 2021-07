Pandémia koronavírusu v Nemecku zrýchlila trend odchodu z veľkých miest

Z miest s viac ako 500-tisíc obyvateľmi sa počas najbližších dvanástich mesiacov plánuje vysťahovať 13 percent respondentov.

19. júl 2021 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu v Nemecku zrýchlila trend odchodu z veľkých miest do prímestských oblastí. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnil v pondelok ekonomický inštitút Ifo.

Z miest s viac ako 500-tisíc obyvateľmi sa počas najbližších dvanástich mesiacov plánuje vysťahovať 13 percent respondentov. Takmer polovica z nich sa vyjadrila, že rozhodnutie k odchodu ovplyvnila pandémia koronavírusu.

Z väčších aglomerácií sa chcú ľudia sťahovať najmä do miest so 100 až 500-tisíc obyvateľmi alebo do prímestských oblastí. Dopyt po presťahovaní sa na vidiek je, naopak, nízky.



Inštitút Ifo v rámci prieskumu oslovil viac ako 18-tisíc ľudí.

Jedna z dvoch zhruba sedemtisícových skupín pochádzala z miest, ktoré majú viac ako 500-tisíc obyvateľov a druhá z prímestských oblastí. Ďalšie dve približne dvojtisícové skupiny pripadali na menšie metropolitné oblasti s počtom obyvateľov 100 až 500-tisíc a vidiecke oblasti.