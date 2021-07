Zdravotnícky systém v Katalánsku sa dostáva pod tlak, koncom mesiaca očakávajú problémy

S dovolenkovou sezónou očakáva Španielsko nárast hospitalizovaných.

19. júl 2021 o 10:10 SITA

MADRID. Severovýchodný španielsky región Katalánsko sa dostáva pod silnejúci tlak v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Ako v nedeľu pre RAC1 uviedla tamojšia zdravotnícka predstaviteľka Gemma Craywinckelová, katalánske nemocnice by sa koncom mesiaca mohli ocitnúť v problémoch.



V čase, keď si mnoho zdravotníkov čerpá letnú dovolenku, by podľa nej do dvoch týždňov mohol stúpnuť počet hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti na 500 osôb. V súčasnosti tam leží 300 pacientov.



Craywinckelová podotkla, že katalánsky systém zdravotníctva sa nachádza pod veľkým tlakom v dôsledku prudkého nárastu infekcií, ktorý spôsobil delta variant koronavírusu.



Úrady navyše podľa nej nerobia dostatočnú osvetu medzi obyvateľstvom a neinformujú ľudí o nebezpečenstve tejto mutácie. Kritizovala taktiež ľudí, ktorí zámerne vyhľadávajú strety s políciou dohliadajúcou na dodržiavanie nočného zákazu vychádzania.