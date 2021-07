Japonský súd odsúdil dvoch Američanov za pomoc bývalému predsedovi Nissanu pri úteku z krajiny

Ghosn bol zatknutý v roku 2018 .

19. júl 2021 o 8:43 TASR

TOKIO. Japonský súd odsúdil v pondelok dvoch Američanov za pomoc bývalému predsedovi predstavenstva automobilky Nissan Carlosovi Ghosnovi pri úteku z krajiny.

Ako píše agentúra AFP, bývalý príslušník amerických špeciálnych síl Michael Taylor dostal trest dva roky odňatia slobody a jeho syn Peter 20 mesiacov.

Prokuratúra hovorí o jednom z najtrúfalejších útekov

Taylorovci sa priznali, že Ghosnovi pomohli utiecť z Japonska do Libanonu, voči obvineniam nenamietali a svoje činy počas procesu oľutovali. Hrozil im trest do troch rokov väzenia za útek, ktorý americká prokuratúra opísala ako "jeden z najtrúfalejších a dobre zorganizovaných útekov v nedávnej histórii"

Právny tím Taylorovcov žiadal pre nich podmienečný trest a tvrdil, že ich desaťmesačné zadržiavanie v USA predtým, než ich tamojšie úrady vydali do Japonska, by malo byť považované za čiastočný výkon trestu.

Japonská prokuratúra pri prvom zasadnutí súdu v júni opísala dramatické udalosti úteku, počas ktorého sa Ghosn schovával vo veľkej krabici v snahe dostať sa cez letiskovú bezpečnostnú kontrolu a na palubu súkromného lietadla, píše AFP. Let následne smeroval do Turecka, odkiaľ sa Ghosn dostal do Libanonu, ktorý nemá s Japonskom dohodu o vydávaní podozrivých osôb.

Zayek je stále na úteku

V súvislosti incidentom je obvinený aj tretí muž – George Antoine Zayek –, ktorý je však stále na úteku.

Podľa prokuratúry Ghosnova rodina zaplatila Taylorovcom viac ako 860-tisíc dolárov za prípravu úteku a 500-tisíc dolárov v kryptomene za právnikov.

Dvaja piloti a jeden ďalší zamestnanec tureckej súkromnej leteckej spoločnosti dostali v Turecku tresty odňatia slobody vo výške štyri roky a dva mesiace za svoju rolu pri Ghosnovom úteku.

Ghosn, ktorý viac ako dve desaťročia viedol spoločnosť Nissan Motor Co., bol zatknutý v roku 2018 a obvinený z podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011–15 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Ghosn obvinenia popiera.

Bývalá pravá Ghosnova ruka Greg Kelly momentálne čaká v Japonsku na verdikt v súvislosti s finančnými zločinmi, za ktoré mu hrozí do desať rokov odňatia slobody.