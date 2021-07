Združenie právnikov Komanda 29 ukončilo svoju činnosť, boja sa prenasledovania

Skupina pred súdom zastupuje aj opozičného politika Navaľneho.

19. júl 2021 o 7:06 TASR

MOSKVA. Skupina združujúca ruských právnikov špecializujúcich sa na obhajobu osôb obvinených z vlastizrady, prezradenia štátneho tajomstva alebo špionáže Komanda 29 ukončila svoju činnosť. Urobila tak pre obavy z trestného stíhania svojich členov a sympatizantov, informovali v nedeľu svetové agentúry.

"Urobili sme ťažké rozhodnutie," oznámila skupina na sociálnej sieti Telegram. Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) predtým na žiadosť prokuratúry zablokovala webovú stránku združenia, ktoré pred súdom zastupovalo aj organizácie založené opozičným politikom Alexejom Navaľným.

Vyšetrovatelia skupinu obvinili s napojenia na českú mimovládnu organizáciu Společnosti svobody informace, ktorá bola v Rusku v júni vyhlásená za "nežiaducu". Zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2015, umožňuje zakázať takýmto organizáciám pôsobiť v Rusku, ich členom hrozí až šesťročné väzenie.

Združenie Komanda 29 poprelo akékoľvek prepojenie so spomínanou českou organizáciou. Nemôže však ignorovať kroky štátnych orgánov a obáva sa, že "ďalším stupňom útoku" by mohli byť trestnoprávne kroky proti jeho členom alebo priaznivcom. Skupina preto začala mazať celý archív informácií na webových stránkach a sociálnych sieťach a odporučila používateľom, aby odstránili odkazy na jej materiály, pretože by to mohli úrady považovať za "distribúciu materiálov" od nežiaducej organizácie.

Právnici združení v Komande 29 však chcú v budúcnosti pokračovať v riešení prípadov svojich klientov nezávisle od seba.

Zakladateľa Komandy 29, významného právnika Ivana Pavlova, zatkla koncom apríla ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) na základe obvinenia z poskytovania informácií z prebiehajúceho vyšetrovania. Ten predtým pôsobil v Inštitúte pre rozvoj slobody informácií (IRSI). Komandu 29 založil v roku 2014 po tom, čo úrady vyhlásili IRSI za "zahraničného agenta".