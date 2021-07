Kedy, ak nie teraz? Johnson obhajoval uvoľňovanie opatrení

Britský premiér sa prihovoril občanom deň pred zrušením obmedzení.

18. júl 2021 o 18:18 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v nedeľu vo videoodkaze vyzval verejnosť, aby si naďalej dávala pozor na ochorenie Covid-19. Vyhlásil to večer pred zrušením pandemických obmedzení v Anglicku.

Johnson zároveň potvrdil, že sa nachádza v samoizolácii a zostane v nej do 26. júla.

Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

"Prosím, prosím, prosím, buďte opatrní a zajtra začnite novú kapitolu so všetkou náležitou opatrnosťou a s rešpektom k ostatným ľuďom a k rizikám, ktoré táto choroba stále predstavuje," povedal premiér vo videu.

Je v karanténe, hoci najprv nemal byť

Johnson a britský minister financií Rishi Sunak museli ísť do izolácie, pretože minister zdravotníctva Sajid Javid v sobotu oznámil, že mal pozitívny test na covid.

Najprv hovorca premiéra vyhlásil, že Johnson a Sunak sa zúčastňujú na pilotnom vládnom programe, ktorý im vďaka každodennému testovaniu umožňuje pokračovať v práci v ich kanceláriách a až mimo pracoviska sa izolovať.

“ Ak to neurobíme teraz, potom sa budeme otvárať na jeseň, v zimných mesiacoch, keď je koronavírus v chladnom počasí vo výhode. Prídeme o vzácny priesek, ktorý pre nás predstavujú školské prázdniny. „ Boris Johnson o otváraní

Po pobúrení, ktoré tento oznam vyvolal, však hovorca vyhlásenie zmenil. Uviedol, že na pilotnom programe sa nezúčastňuje ani jeden z týchto predstaviteľov a prácu budú vykonávať na diaľku.

"Krátko sme uvažovali nad myšlienkou, že sa zapojíme do pilotného programu, ktorý umožňuje ľuďom každý deň sa testovať. Ale podľa mňa je oveľa dôležitejšie, aby každý dodržiaval rovnaké pravidlá," povedal Johnson.

Johnson obhajoval otváranie

Opoziční politici ho obvinili, že si pre seba vytvára osobitné pravidlá. Johnson následne vyzval každého, aby rešpektoval štátny systém zisťovania nakazených a trasovania kontaktov, pretože počty ľudí infikovaných koronavírusom prudko stúpajú.

Opozícia a vedci ho tiež obviňujú, že v pondelok mieni nezodpovedne znovu otvoriť Anglicko, napriek rýchlemu šíreniu koronavírusového variantu delta.

Premiér však tento plán obhajoval. "Ak to neurobíme teraz, potom sa budeme otvárať na jeseň, v zimných mesiacoch, keď je koronavírus v chladnom počasí vo výhode. Prídeme o vzácny priesek, ktorý pre nás predstavujú školské prázdniny," dodal Johnson.

"Ak to neurobíme teraz, musíme sa sami seba opýtať, kedy to teda urobíme. Takže toto je tá pravá chvíľa, ale musíme to urobiť opatrne," zdôraznil premiér.