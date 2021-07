Ruské úrady varujú pred toxickým dymom z mohutných lesných požiarov

Cez víkend sa situácia zhoršila.

18. júl 2021 o 16:45 TASR

MOSKVA. Lesné požiare vyčíňajúce v Rusku sú čoraz nebezpečnejšie pre ľudí. Úrady v najviac postihnutých oblastiach Sibír a Jakutsko na východe krajiny varovali v nedeľu obyvateľov vo vyše 50 dedinách pred toxickým dymom. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Dym z požiarov ženie vietor aj do mesta Jakutsk. Obyvatelia zasiahnutých oblastí by preto mali nosiť vonku na tvári ochranné masky a utesniť dvere aj okná navlhčenými látkami, čím zabránia prenikaniu dymu do svojich domovov.

Cez víkend sa situácia zhoršila, hoci protipožiarny zbor predtým oznámil úspechy v hasení požiarov.

Obytné oblasti vraj nie sú ohrozené

Podľa úradu civilnej ochrany horelo v nedeľu v Jakutsku, známom aj ako republika Sacha, viac než 180 požiarov.

Pohotovostné služby označili situáciu za "ťažkú". Podľa ich správy je v plameňoch približne 745-tisíc hektárov zalesneného územia.

Fotografie zachytávali hasičov bojujúcich s pôvodnými zdrojmi požiaru, ale aj počas prestávok spiacich v tráve od vyčerpania.

Úrady vyhlásili stav núdze, ale podľa ich slov obytné oblasti v súčasnosti nie sú plameňmi ohrozené. Urobili sa všetky opatrenia, ktoré majú zabrániť v rozšírení plameňov na domy.

V iných častiach Ruska uhasili stovky požiarov

Požiare vyčíňajú aj v iných častiach Ruska, nielen na východe. Podľa úradu na ochranu lesov do nedele večera bolo uhasených vyše 300 požiarov pokrývajúcich plochu asi 853-tisíc hektárov.

Po celom Rusku bolo do boja s plameňmi vyslaných viac ako 6-tisíc hasičov a mnoho protipožiarnych lietadiel.