Európska únia má prvou dávkou zaočkovaných viac ľudí ako USA

Najmenej 55,6 percenta obyvateľov EÚ už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.

18. júl 2021 o 14:28 TASR

PARÍŽ. Počet ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii je vyšší ako počet takto zaočkovaných osôb v USA.

Vyplýva to z údajov databázy Our World in Data (Náš svet v dátach), informovala v nedeľu agentúra AP.

Najmenej 55,6 percenta obyvateľov EÚ už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny. V USA je to 55,4 percenta.

Očkovacia kampaň v Európskej únii začína dobiehať tú americkú a po prvý raz počty zaočkovaných prevýšili počty zaočkovaných v USA, konštatuje AP.

Spojené štáty však podľa Our World in Data majú vyšší počet plne zaočkovaných obyvateľov - až 48 percent, v porovnaní so 42 percentami v EÚ.

Británia a niektoré ďalšie krajiny majú úplne zaočkovaných ešte viac osôb, píše AP.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton pripomenul, že polovica vakcín vyvinutých v EÚ bola vyvezená do viac ako 100 krajín sveta.

Nerovnosti v oblasti očkovania vo svete však pretrvávajú, píše AP. Len malá časť očkovacích látok sa dostane k obyvateľom v chudobných krajinách v Afrike a v ďalších oblastiach sveta.