Laschet sa ospravedlnil za nevhodné správanie počas návštevy oblastí zasiahnutých povodňami

Niektoré médiá ponúkli zábery, na ktorých sa kandidát na nemeckého kancelára smeje.

18. júl 2021 o 10:02 SITA

BERLÍN. Armin Laschet, premiér Severného Porýnia-Vestfálska a zároveň predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ktorý sa vo voľbách 26. septembra bude uchádzať o post kancelára, sa ospravedlnil za nevhodný prejav počas návštevy oblastí zasiahnutých povodňami. Niektoré médiá ponúkli zábery, na ktorých sa smeje.

Laschet v sobotu spoločne s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom navštívil mesto Erfstadt juhozápadne od Kolína nad Rýnom, kde sa v piatok udiala hrôzostrašná prírodná katastrofa. Záplavy tam spôsobili obrovský zosuv pôdy a vznik masívnej jamy, čo zničilo množstvo domov.

Vo chvíli, keď Steinmeier poskytoval vyhlásenie pre novinárov, stál Laschet s ďalšími ľuďmi v pozadí a fotografovia ho prichytili, ako sa k niekomu obracia a smeje sa.



Lars Klingbeil, generálny tajomník stredoľavých sociálnych demokratov, pre nedeľné vydanie novín Bild am Sonntag uviedol, že Laschetovo správanie bolo „neslušné a otrasné“. „Vraví sa, že charakter ľudí sa ukáže v čase krízy,“ dodal.



Laschet o niekoľko hodín neskôr prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyjadril ľútosť nad vzniknutou situáciou. „Osud postihnutých je pre nás dôležitý, takže o to viac ľutujem dojem, ktorý vzišiel z konverzačnej situácie. Bolo to neprimerané a je mi to ľúto,“ napísal 60-ročný rodák z Aachenu.