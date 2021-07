Na ostrove večierkov Mykonos zaviedli zákaz nočného vychádzania

Grécko zaznamenáva v posledných dňoch súvislý nárast v počte prípadov ochorenia covid-19.

17. júl 2021 o 15:19 TASR

ATÉNY. Grécko v sobotu zaviedlo päťhodinový zákaz nočného vychádzania a ďalšie obmedzenia na obľúbenom turistickom ostrove Mykonos, pretože tam nastáva "znepokojujúci nárast v miestnom prenose ochorenia COVID-19".

Oznámili to grécki predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Medzi zavedenými opatreniami je zákaz nočného vychádzania od 01.00 h do 06.00 h a zákaz púšťať hudbu v baroch, kluboch aj reštauráciách. Opatrenia vstupujú do platnosti ihneď a budú trvať do 26. júla, spresnil vo vyhlásení minister pre civilnú ochranu Nikos Hardalias.

"Vyzývame obyvateľov, návštevníkov a majiteľov podnikov na našom krásnom ostrove, aby opatrenia poctivo dodržiavali... Takto môžeme dostať šírenie koronavírusu rýchlo pod kontrolu a Mykonos sa vráti do normálu," napísal Hardalias.

Mykonos ako jedna z najviac navštevovaných destinácií Grécka priláka ročne státisíce turistov - vrátane plynulého prúdu celebrít. Ostrov v súostroví Kyklady v Stredozemnom mori má malebné pláže a rušný nočný život.

Grécke úrady však najnovšie znepokojilo množstvo tajných večierkov, ktoré sa konajú v početných vilách na ostrove.

Hardalias 15. júla varoval, že aktívne prípady nákazy narástli na Mykonose štvornásobne, a to na vyše 300 len za týždeň.

V sobotu upozornil, že organizátori súkromných zhromaždení viac ako 20 ľudí riskujú pokuty do výšky 200-tisíc eur.

Grécko zaznamenáva v posledných dňoch súvislý nárast v prípadoch ochorenia COVID-19, väčšina z nich sa pripisuje nákazlivejšiemu variantu koronavírusu delta.

V piatok bolo celoštátne hlásených takmer 2700 nových prípadov - pre porovnanie, pred troma týždňami ich bolo necelých 400.