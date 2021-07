Iránci sa chodia očkovať do Arménska, kde vakcíny pre slabý záujem poskytujú cudzincom zdarma

Až polovicu z dosiaľ zaočkovaných 110-tisíc ľudí v Arménsku tvoria cudzinci.

17. júl 2021 o 12:14 SITA

JEREVAN. Obyvatelia Iránu, ktorí sa nemôžu dostať k vakcíne proti ochoreniu COVID-19, sa rozhodli vziať riešenie situácie do vlastných rúk. Tisíce zúfalých Iránov sa tak chodievajú zaočkovať do susedného Arménska.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto niekdajšom sovietskom štáte na Kaukaze sa orgánom nedarí implementovať národnú vakcinačnú stratégiu na požadovanej úrovni. Keďže arménska populácia dosiaľ prejavila slabý záujem o očkovanie, úrady radšej poskytnú vakcíny zahraničným záujemcom, čo občania Iránu vítajú.

Súvisiaci článok Francúzsko sprísni podmienky vstupu pre cestujúcich z viacerých krajín Európy Čítajte

„Chcem len, aby moja matka čo najskôr dostala vakcínu,“ povedal 23-ročný klenotník Ahmad Reza Bagheri na autobusovej stanici v Teheráne pred 20-hodinovou cestou do arménskej metropoly Jerevan.



Arménsko podáva ľuďom vakcíny AstraZeneca, Sputnik V a CoronaVac. Tamojší premiér Nikol Pašinjan minulý týždeň informoval, že až polovicu z dosiaľ zaočkovaných 110-tisíc ľudí tvoria cudzinci.



V Iráne, ktorý má najvyšší počet obetí koronavírusu na Blízkom východe, zatiaľ dostali obe dávky vakcíny necelé 2 % z 84-miliónovej populácie.

Aj keď sankciami zasiahnutý Irán doviezol niektoré ruské a čínske vakcíny, vstúpil do iniciatívy COVAX a vyvinul tri vlastné vakcíny, počet dávok je stále obmedzený a Iránci preto neváhajú vycestovať za vakcínami do zahraničia.



Iránske úrady nedávno sľúbili, že hromadné očkovanie obyvateľstva sa začne v septembri. „Naši úradníci už mnohokrát odložili svoje plány na očkovanie, preto idem radšej do Arménska,“ poznamenal 39-ročný obchodník s odevmi Ali Saeedi.



Keďže Arménsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou Iráncov, nie je známe presné číslo, koľkí z nich sa nechali zaočkovať v Arménsku. Podľa odhadov však denne cestuje do Arménska približne 500 obyvateľov Iránu.