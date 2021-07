Johnsonov poradca varoval pred dôsledkami uvoľnenia opatrení

Väčšina opatrení a obmedzení sa v Británii rušia v pondelok 19. júla.

16. júl 2021 o 11:23 TASR

LONDÝN. Počet hospitalizácií v Británii môže počas nadchádzajúcich niekoľko týždňov dosiahnuť "značne znepokojujúcu" úroveň, upozornil vo štvrtok poradca britskej vlády v oblasti zdravotníctva Chris Whitty.

Jeho vyjadrenia prišli krátko pred uvoľnením takmer všetkých protipandemických obmedzení v krajine. Informuje o tom agentúra DPA.

"Nemali by sme podceniť, že by sme sa opäť mohli rýchlo dostať do ťažkostí," podotkol Whitty. V súvislosti so zaočkovanosťou obyvateľov je na tom Británia síce dobre, napriek tomu "ešte nie sme z najhoršieho vonku", povedal poradca vo štvrtok vo večerných hodinách na webinári londýnskeho Vedeckého múzea.

Väčšina opatrení a obmedzení zavedených pre pandémiu koronavírusu – vrátane povinného nosenia rúšok v niektorých uzavretých verejných priestoroch či otvorenia nočných barov – sa v Británii rušia v pondelok 19. júla.

Premiér Boris Johnson predtým varoval, aby po uvoľnení opatrení ľudia neprestali byť opatrní.

V Británii v poslednom období prudko stúpol počet nových prípadov nákazy, hospitalizácií i úmrtí v dôsledku šírenia vysoko nákazlivého koronavírusového variantu delta. Vo štvrtok v krajine zaznamenali 63 úmrtí, čo bol najvyšší počet od konca marca tohto roka.

Vedecké poradné grémium počíta s tým, že po uvoľnení opatrení v Británii príde do nemocníc najmenej 1000 pacientov s koronavírusom denne, dodáva DPA.