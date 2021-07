Najväčší lesný požiar v Oregone spálil už oblasť väčšiu ako New York

Hasiči bojujú s plameňmi už viac ako týždeň.

16. júl 2021 o 10:51 SITA

PORTLAND. Hasiči na juhovýchode amerického štátu Oregon sa naďalej snažia dostať pod kontrolu obrovský lesný požiar, ktorý sa vo veterných podmienkach denne rozširuje o ďalšie kilometre.



Úrady vo štvrtok nariadili ďalšie kolo evakuácií v obave, že by sa takzvaný Bootleg Fire, ktorý už zničil 21 domov, mohol spojiť s ďalším požiarom, ktorý v suchých a búrlivých podmienkach tiež nesmierne narástol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za deň sa môže posunúť o šesť kilometrov

Bootleg Fire, najväčší požiar, ktorý v súčasnosti horí v Spojených štátoch, už spálil oblasť väčšiu ako New York City a hasiči s ním bojujú viac ako týždeň. Spočiatku sa takmer denne zdvojnásoboval a vo štvrtok popoludní ho silný vietor opäť výrazne rozšíril na sever a východ.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/TNgqagfCmZM

Podľa hasičov má potenciál posunúť sa za popoludnie o šesť kilometrov i viac a hrozí, že by sa mohol spojiť s menším, no tiež prudkým požiarom Log Fire. Ten sa začal v pondelok ako tri menšie požiare, no za 24 hodín stihol narásť na takmer dvetisíc hektárov a vietor mu pomáha rásť ďalej.

Vo štvrtok večer hasičov z oblasti stiahli do bezpečia a podľa vedúceho zásahu hľadajú oblasti, kde by sa mohli pokúsiť zastaviť postup plameňov.



Bootleg Fire horí v oblasti severne od oregonsko-kalifornskej hranice, ktorú trápi extrémne sucho. Vo štvrtok, keď sa rozhodlo o rozšírení evakuácie, bol na 7 percent pod kontrolou.

Ďalší požiar sa objavil aj neďaleko severokalifornského mesta Paradise, ktoré v roku 2018 takmer úplne zničil jeden z najsmrtiacejších požiarov v amerických dejinách. Takzvaný Dixie Fire vypukol v utorok a do štvrtkového rána spálil 9 kilometrov štvorcových neďaleko oblasti Feather River Canyon v okrese Butte, severovýchodne od Paradise.

Presunul sa aj do oblasti národného lesa v susednom okrese Plumas. Hasiči oheň vôbec nemajú pod kontrolou a úrady upozornili obyvateľov viacerých malých komunít, aby sa pripravili na možnú evakuáciu.

Hasenie komplikujú sucho a horúčavy

Súvisiaci článok Topia sa káble aj cesty. Na vlnu horúčav nebola Amerika pripravená Čítajte

Viac ako 1 500 domov neďaleko Wenatchee v štáte Washington ohrozuje požiar, ktorý sa do štvrtka rozšíril na 36 kilometrov štvorcových a je pod kontrolou asi na 10 percent. S Red Apple Fire bojuje približne dvesto hasičov.



V Spojených štátoch, najmä v štátoch na západnom pobreží, v súčasnosti horí 71 veľkých požiarov, ktoré už spálili takmer 4 022 kilometrov štvorcových.



Región v poslednom čase zasiahlo extrémne sucho a vlny horúčav, ktoré dávajú odborníci do súvislosti s klimatickou zmenou, a hasičom ešte viac komplikujú boj s požiarmi.

Klimatická zmena za posledných 30 rokov spravila americký západ omnoho teplejší a suchší a naďalej bude spôsobovať extrémne počasie a tiež čoraz častejšie a ničivejšie požiare.