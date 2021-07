Šanca na skorú dohodu s USA o jadrovom programe sa premárnila, tvrdí iránsky exprezident

Vyjednávania sa skončili v júni.

14. júl 2021 o 16:26 TASR

TEHERÁN. Odchádzajúci iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vyhlásil, že šanca na skorú dohodu so Spojenými štátmi v otázke jadrového programu Iránu bola premárnená.

Informovala o tom agentúra DPA.

Exprezident verí, že novej vláde sa podarí dohodu dosiahnuť

"Veľmi ľutujem, že vláde hádzali pod nohy polená a došlo tak k premárneniu šance na včasnú dohodu v jadrových rokovaniach," povedal Rúhání.

Zodpovední sú za to podľa neho okrem iných iránski zástancovia tvrdej konzervatívnej línie ktorí sú nielen proti pôvodnej jadrovej dohode z roku 2015, ale aj proti snahám o jej oživenie na prebiehajúcich rokovaniach vo Viedni.

Rúhání odmietol i kritiku konzervatívcov, že jadrová dohoda so svetovými mocnosťami oslabila iránsky atómový program. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) podľa neho dokázala, že za krátky čas dokáže zvýšiť mieru obohacovania uránu z hodnoty necelých štyroch percent na 20 a 60 percent.

"Ak to bude potrebné, dokážeme v rámci našich mierových atómových projektov túto hodnotu zvýšiť na 90 percent," dodal.

Rúhání vyjadril tiež vieru, že novej iránskej vláde prezidenta Ebráhíma Raísího sa podarí dosiahnuť dohodu s USA. Ako píše agentúra AFP, naznačil tak, že k ukončeniu rozhovorov na túto tému nedôjde skôr, než sa v auguste skončí jeho funkčné obdobie.

Podľa medializovaných informácií je budúcnosť jadrovej dohody hlavnou prioritou novozvoleného vedenia krajiny. Raísí v uplynulých rokoch túto dohodu neustále kritizoval.

Pokračovanie rozhovorov zatiaľ nie je ohlásené

V predvolebnom súboji však prisľúbil ukončenie hospodárskej krízy, čo môže dosiahnuť jedine zrušením amerických sankcií, konštatuje DPA. To by bolo možné, ak by došlo k úspešnému výsledku rokovaní o jadrovej dohode.

Diplomati sa vo Viedni aktuálne usilujú zachrániť jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo šesť krajín. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Irán však v súčasnosti urán obohacuje na ďaleko vyššiu úroveň, ako mu táto dohoda povoľuje.

Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 svoju krajinu z tejto dohody vyňal a USA voči Iránu zaviedli sankcie. Trumpov nástupca Joe Biden naznačil, že Spojené štáty sú pripravené vrátiť sa k tejto dohode.

Dosiaľ šieste kolo rokovaní o záchrane jadrovej dohody, ktoré sa začali v apríli vo Viedni, sa skončilo 20. júna a vyjednávači zatiaľ neohlásili, kedy budú v rozhovoroch pokračovať.