Búrky spôsobili rozsiahle záplavy v Nemecku, Holandsku aj Belgicku

Z Nemecka hlásia aj jedného nezvestného.

14. júl 2021 o 12:42 SITA

BERLÍN. Nočné búrky v západnej a strednej Európe spôsobili rozsiahle záplavy. Z Nemecka hlásia aj jedného nezvestného.

Hasiči v saskom meste Jöhstadt v stredu ráno obnovili pátranie po mužovi, ktorý zmizol, keď sa pokúšal zabezpečiť svoj majetok pred stúpajúcou vodou. Informovala o tom nemecká tlačová agentúra dpa.

Okres Hof, neďaleko východnej hranice s Českou republikou, vydal v utorok výstrahu. V oblasti hlásili zatopené pivnice, povyvracané stromy a tiež nočné výpadky energie. Podľa nemeckého meteorologického ústavu zaznamenali v regióne v priebehu 12 hodín asi 80 litrov zrážok na meter štvorcový.

Hasiči z mesta Hagen na západe krajiny v stredu informovali, že museli zachraňovať viacero vodičov, ktorých autá uviazli v zatopených podjazdoch. Videá na sociálnych sieťach ukazujú ulice zatopené do výšky kolien a ďalšie pod nánosom zosuvov pôdy.



Obyvateľov neďalekého Erkrathu zas úrady upozornili, aby sa nesprchovali a nepoužívali umývačky alebo práčky, pretože kanalizácia je preťažená silnými dažďami.



Záplavy zasiahli aj Holandsko a Belgicko. Vodohospodári v provincii Limbursko na juhu Holandska varovali ľudí, že silné dažde môžu zmeniť toky na nebezpečne rýchle prúdy a vyzvali ich, aby sa držali v bezpečnej vzdialenosti. Majiteľov lodí tiež upozornili, aby sa vyhýbali rieke Máse, kde by ich mohli ohroziť silné prúdy a tiež trosky plávajúce po prúde.



Holandské médiá zverejnili aj zábery z utorkovej záchrannej akcie, keď záchranári pomáhali ľuďom z čiastočne zatopeného historického mlyna, ktorý podľa odhadov zaplavila voda hlboká asi 1,5 metra.



Vo Švajčiarsku úrady zvýšili varovanie pred možnými povodňami pre Vierwaldstattské jazero na najvyšší stupeň a zakázali všetku lodnú prepravu.



Nemeckí meteorológovia varujú pred ďalšími „extrémnymi búrkami“ v západných a centrálnych častiach krajiny. Výstraha platí do štvrtka, pričom zrážky by mohli dosiahnuť až 200 litrov na meter štvorcový.