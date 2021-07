Spoločnosť Jeffa Bezosa dostala zelenú na lety do vesmíru s ľuďmi

Licencia platí do augusta.

13. júl 2021 o 20:30 SITA

MYS CANAVERAL. Vesmírna spoločnosť Blue Origin amerického podnikateľa Jeffa Bezosa dostala vládne povolenie na lety do vesmíru s ľuďmi.

Federálny letecký úrad (FAA) vydal licenciu pre firmu v pondelok.

Platná je do augusta.

Bezos, ktorý je tiež zakladateľom spoločnosti Amazon, bude na budúci týždeň v utorok jedným z pasažierov prvého takéhoto letu Blue Origin.

V rakete New Shepard s ním bude aj jeho brat, 82-ročná letkyňa a víťaz aukcie. Let by mal dosiahnuť maximálnu výšku 106 kilometrov a následne pristáť v texaskej púšti.



V nedeľu vystúpil do vesmíru na palube vlastnej "okrídlenej rakety" Unity britský miliardár Richard Branson. Stroj, v ktorom bolo aj päť zamestnancov Bransonovej spoločnosti Virgin Galactic, vystúpil nad púšťou v Novom Mexiku do výšky 86 kilometrov.



Blue Origin a Virgin Galactic plánujú začať lietať s platiacimi zákazníkmi v nasledujúcich mesiacoch.

Konkurenta im v oblasti vesmírneho turizmu robí ešte spoločnosť SpaceX Elona Muska, ktorá však neplánuje krátke lety hore a naspäť, ale chystá sa voziť zákazníkov na orbitu. Samotný Musk sa na vesmírny let ešte nepodujal.