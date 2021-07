Požičané riadne splatíme, vyhlásil Lukašenko na stretnutí s Putinom

Európska únia uvalila na Bielorusko prísne sankcie.

13. júl 2021 o 15:18 SITA

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok stretol s bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom, ktorý sa uprostred napätých vzťahov so Západom čoraz viac spolieha na podporu Moskvy.



Počas návštevy v Petrohrade Lukašenko poďakoval Putinovi za „naozaj skutočnú podporu Ruska“ a sľúbil, že jeho krajina požičané riadne splatí. Putin zasa počas rokovania vyzdvihol Bielorusko a označil ho ako „spoľahlivého a stabilného partnera“.



Bieloruská ekonomika, ktorú tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu, dostala nedávno ďalší úder, keď Európska únia v reakcii na odklon lietadla na trase Atény - Vilnius a zadržanie novinára Ramana Prataseviča uvalila na Minsk viacero sankcií, ktoré ochromili kľúčové oblasti bieloruského hospodárstva.



Lukašenko tieto sankcie EÚ ostro odsúdil a v rámci odplaty oznámil, že Bielorusko zastaví spoluprácu s úniou týkajúcu sa riešenia nelegálnej migrácie. Práve z územia Bieloruska putuje do Litvy, členského štátu EÚ, mnoho migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí potom smerujú do ďalších krajín európskej dvadsaťsedmičky.



Šesťdesiatšesťročný Lukašenko, ktorý v Bielorusku pevne vládne od roku 1994, sa ocitol pod tlakom po vlaňajších prezidentských voľbách. V nich podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil, no opozícia i zahraničie považujú výsledky hlasovania za zmanipulované.



V uliciach bieloruských miest následne vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Súčasný režim v Bielorusku neváhal na potlačenie protestov použiť tvrdé zásahy, pričom výsledkom boli tisícky zatknutých, uväznených či dokonca mučených ľudí. V ostatných týždňoch sa vyskytli aj početné represie voči zástupcom médií, vrátane spomenutého Prataseviča.