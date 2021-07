Loď, ktorá blokovala Suezský prieplav, už opustila egyptské vody

Ever Given teraz smeruje do Rotterdamu.

13. júl 2021 o 14:24 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Loď Ever Given pláva cez Suezsky prieplav. (Zdroj: SITA/AP)