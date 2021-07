Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku nemajú jasného víťaza

Tesný náskok má strana bývalého premiéra Borisova.

12. júl 2021 o 12:43 SITA

Bývalý bulharský premiér Bojko Borisov hádže do volebnej schránky svoj hlas. (Zdroj: TASR/AP)

SOFIA. Bulharské predčasné parlamentné voľby sa skončili bez jasného víťaza. Ústredná volebná komisia v pondelok po zrátaní 95 percent hlasovacích lístkov informovala, že strana GERB bývalého premiéra Bojka Borisova má veľmi tesný náskok pred svojím hlavným konkurentom - stranou ITN, ktorú vedie televízny moderátor Slavi Trifonov.



GERB získala 23,91 percenta hlasov, zatiaľ čo ITN 23,66 percenta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zvyšných päť percent sú hlasy voličov zo zahraničia, ktorí v predošlých voľbách hlasovali prevažne za Trifonovovu stranu.

Súvisiaci článok Predčasné voľby v Bulharsku sa zrejme opäť skončia patom Čítajte

Hranicu štyroch percent, ktorú treba na vstup do parlamentu, prekročili ešte ďalšie štyri strany.



Trifonov vo svojej prvej reakcii na výsledky uviedol, že jeho strana nevstúpi do koalície, ale bude sa usilovať o vytvorenie menšinovej vlády, keď dostane mandát.



Predčasné voľby sa konali len tri mesiace po predošlom, nerozhodnom hlasovaní. Znova z nich vzíde roztrieštený parlament, ktorý bude mať problém s vytvorením schopnej vládnucej koalície.



Tiež predstavujú ďalší pokles podpory strany GERB po tom, čo súčasná dočasná vláda zverejnila obvinenia z rozsiahlej korupcie počas vlády Bojka Borisova.

Ten už v podstate nemá žiadnu skutočnú šancu na návrat do úradu, aj napriek tomu, že by jeho strana skončila prvá, keďže väčšina politických zoskupení s ňou odmieta spolupracovať.



Bulharsko opakovane čelí kritike za to, že nezvláda boj s korupciou.

Protikorupčnú kampaň odporcov Bojka Borisova posilnili júnové americké sankcie voči niekoľkým verejným činiteľom a obchodníkom práve pre korupciu.