Slovenský cestovateľ v Afganistane: Afganci cítia, že ich Američania nechali napospas Talibanu

Článok pokračuje pod video reklamou

Po dvadsiatich rokoch odchádzajú z Afganistanu spojenecké vojská. Američania by sa mali stiahnuť z krajiny do septembra.

Experti aj mnohí miestni sa obávajú, že vládu nad štátom prevezme radikálne hnutie Taliban. To v posledných týždňoch obsadilo viacero provincií, cez víkend aj kľúčové hraničné priechody na západe krajiny a blíži sa ku Kábulu.

Slovenský cestovateľ a turistický sprievodca MARTIN NAVRÁTIL môže byť jedným z posledných cudzincov, ktorí dostali turistické víza do krajiny. Z Afganistanu pricestoval uplynulý víkend a ako tvrdí, územie štátu sa podľa neho čoskoro úplne uzavrie. "Mnohí miestni majú pocit, že ich Američania zradili," hovorí.

Afganistan nepatrí medzi obľúbené a ani bezpečné krajiny pre cestovateľov. Prečo ste sa rozhodli cestovať tam práve teraz, keď sa miestna situácia začína zhoršovať a Taliban obsadzuje čoraz viac provincií?

Chcel som na vlastné oči vidieť, aká je tam momentálna situácia. Afganistan som navštívil už trikrát, mám k nemu vrúcny vzťah, a preto som si chcel overiť, ako to vyzerá v teréne a ako moji známi vnímajú odchod amerických vojsk aj rast Talibanu. Od mojich posledných návštev v rokoch 2013 až 2015 sa totiž mnohé veci zmenili.

Martin Navrátil (1980) cestuje po svete už 17 rokov, počas ktorých navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov sveta.

takmer 14 rokov pracoval ako turistický sprievodca, prevádzkuje cestovateľský portál Travelistan.sk,

je vyštudovaný historik.

Aký bol Afganistan pri vašich posledných návštevách a ako sa situácia mení?

Počas prvých návštev bol Afganistan oveľa bezpečnejší, aj keď stále to nie je bezpečná krajina. Bolo však možné cestovať aj na vidiek či do Kandaháru, v mestách nebolo vidieť toľko vojenských obrnených vozidiel. Vládla tu uvoľnenejšia atmosféra, toľko žien nenosilo burku ako dnes. Aj keď Taliban už na vidieku naberal silu, bol považovaný za porazenú organizáciu a nebol témou každodennej diskusie.

Ako je to dnes?

Mení sa to. Dnes sa o Talibane stále hovorí, najmä mladá generácia sa obáva, že nebude môcť pokračovať vo svojom životnom štýle.

Netýka sa to pritom cestovania, to majú Afganci obmedzené aj dnes. Hrozí však, že nebudú môcť športovať, zabávať sa, počúvať hudbu či tancovať – presne to, čo v minulosti Taliban zakazoval. Zvýšil sa dopyt po burkách, pretože nikto nevie, ako to dopadne.

Bezpečnostná situácia sa výrazne zhoršila. Ľudia sa pripravujú na to, že keď spojenecké vojská odídu, príde Taliban. Taliban tvrdí, že už nebude taký ako v rokoch 1996 až 2001. Všade tam, kam sa už dostal, však zaviedol presne také isté pravidlá ako v minulosti, aj keď to nerobí takým primitívnym spôsobom.

Aké je cestovať po Afganistane? V čom je tam v porovnaní s bežnými krajinami odlišný pohyb?