Zomrela bojovníčka proti antisemitizmu Esther Béjaranová

Béjaranová predstavovala podľa nemeckého ministra Maasa dôležitý hlas v boji proti antisemitizmu.

10. júl 2021 o 17:59 TASR

HAMBURG. Vo veku 96 rokov zomrela v noci na sobotu Esther Béjaranová, ktorá bola jednou z posledných žijúcich členiek ženského "orchestra" v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz. Jej úmrtie potvrdila v sobotu pre agentúru DPA Helga Obensová z Medzinárodného osvienčimského výboru (IAK).

Béjaranová skonala v spánku v Židovskej nemocnici v Hamburgu, v ktorom dlhodobo žila. "Netrpela," povedala Obensová, ktorá bola aj Béjaranovej blízkou priateľkou.

Esther Béjaranová predstavovala podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa "dôležitý hlas v boji proti rasizmu a antisemitizmu".

"Skvelá Esther Béjaranová si ľudí získala svojou vitalitou a neuveriteľným príbehom," napísal na Twitteri a dodal, že "bude chýbať". Béjaranová desaťročia bojovala proti pravicovému extrémizmu a xenofóbii a za aktivizmus i svoje umelecké aktivity získala množstvo ocenení.

Béjaranová sa narodila 15. decembra 1924 v meste Saarlouis v nemeckej spolkovej krajine Sársko, ako dcéra židovského kantora. Jej rodičov zavraždili nacisti v roku 1941 v Litve, zatiaľ čo ju zadržali a donútili k vykonávaniu nútených prác. Začiatkom roka 1943 ju deportovali do vyhladzovacieho tábora Auschwitz, ktorý nemeckí nacisti vybudovali na území okupovaného Poľska.

Tam ju naverbovali do ženského orchestra, ktorý musel hrať väzňom prichádzajúcim do tábora. Béjaranová dostala za úlohu hrať na akordeón, hoci v tom čase vedela hrať len na klavír, uvádza agentúra AFP. "Vedeli ste, že (väzni) pôjdu do plynu, a jediné čo ste mohli robiť bolo stáť tam a hrať," povedala Béjaranová ešte v roku 2014 v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutsche Welle.

Po vojne Béjaranová emigrovala do Izraela, ale v roku 1960 sa s manželom a dvoma deťmi vrátila do Nemecka.

Začiatkom 80. rokov minulého storočia založila so svojim synom Joramom a dcérou Ednou hudobnú skupinu Coincidence, ktorá vystupovala s antifašistickými a židovskými piesňami. Béjaranová napísala množstvo autobigrafických kníh a pracovala tiež pre Medzinárodný osvienčimský výbor (IAK).

Za svoje aktivity získala Esther Béjaranová množstvo ocenení, vrátane Ceny Carla von Ossietzkeho či Spolkového kríža za zásluhy.

V posledných rokoch Béjaranovú znepokojoval vzostup krajnej pravice vrátane nárastu popularity krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) ši protiimigračného hnutia Pegida.