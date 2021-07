New York zasiahli búrky, voda zaplavila aj stanice metra

Policajti zachránili viac než desiatku ľudí zo zaplaveného úseku diaľnice v Bronxe.

9. júl 2021 o 11:46 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/6ZnJ5RREWoA

NEW YORK. Viacero staníc metra v New Yorku zaplavila vo štvrtok večer voda v dôsledku silných búrok. Denník New York Times informoval, že na jednej zo staníc na hornom Manhattane sa ľudia brodili po pás vo vode.

Policajti okrem toho zachránili viac než desiatku ľudí zo zaplaveného úseku diaľnice v Bronxe.

Prevádzka metra však zväčša nebola narušená s výnimkou severného úseku jednej z liniek.

"Záplavy vznikli aj na miestach, kde sa zvyčajne nevyskytujú," uviedla šéfka mestského dopravného podniku Sarah Feinbergová. Podľa nej stanice zaplavilo v dôsledku súhry viacerých faktorov: preťaženia odvodňovacej siete a lievikovitého efektu schodísk a ventilačného systému po tom, čo sa voda na cestách preliala cez obrubníky.