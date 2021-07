Rusko cvičilo v arktickej oblasti aj s bombardérmi schopnými niesť jadrové zbrane

Lietadlá typu Tu-160 and Tu-95 štartovali zo základne v Saratovskom regióne.

8. júl 2021 o 19:26 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA. Vzdušné sily ruskej armády uskutočnili cvičenie, na ktorom sa zúčastnili aj strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane. Informovalo o tom vo štvrtok ruské ministerstvo obrany.

Lietadlá typu Tu-160 and Tu-95 vyštartovali zo základne v Saratovskom regióne v juhovýchodnej časti európskeho Ruska. Po prekonaní vzdialenosti vyše štyritisíc kilometrov odpálili strely na cvičné terče v arktickej oblasti. Podľa vyhlásenia ministerstva sa podarilo zasiahnuť všetky ciele.

Do manévrov sa zapojili aj bombardéry Tu-95 so základňou na ruskom Ďalekom východe. Ruská armáda zvyšuje frekvenciu aj rozsah manévrov v čase rastúceho napätia vo vzťahoch so Západom.