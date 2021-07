Ako prebieha pátranie po pacientovi nula? Vo Wu-chane, v Miláne aj v Paríži

Nevieme, kto sa prvý nakazil koronavírusom.

9. júl 2021 o 16:54 Washington Post, Eva Dou, Lyric Li, Chico Harlan, Rick Noack

Článok pokračuje pod video reklamou

PEKING. Účtovník začal odrazu pociťovať prvé príznaky choroby, ktorá sa neskôr preslávila ako covid-19. Bolo 8. decembra 2019.

Nechodieval pritom na wu-chanský mokrý trh Chua-nan, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neskôr označila za miesto pôvodu koronavírusu. Mal radšej obchodný dom pri svojom byte – čistejší, viacposchodový, s lesklými a čistenými eskalátormi.

Niekoľko dní pred vypuknutím choroby nevycestoval ani mimo Wu-chanu. Ak niekto naozaj chytil koronavírus pri plazení sa jaskyňou s netopiermi, ako sa to spomína, on to byť nemohol.

Napriek tomu sa pátranie po pôvode pandémie nateraz skončilo pri ňom, pacientovi S01, prvým potvrdeným prípadom covidu-19 v Číne. V spoločnej správe čínskych odborníkov a WHO je o ňom veľmi málo informácií.

Nepredával teda morské plody, nepracoval ako lovec netopierov ani ako vedec v laboratóriu. Išlo o účtovníka s priezviskom Čchen, ktorý nakupoval vo veľkom nákupnom centre.

Nie je to také prekvapujúce

„O pôvode pandémie vieme povedať prekvapujúco málo,“ hovorí Sergei Pond, profesor biológie z Temple University v americkej Philadelphii, ktorý ako jeden z prvých skúmal genetickú stavbu vírusu SARS-CoV-2. „Všetko, čo vieme, sme totiž zistili len z veľmi malého počtu sekvencií," hovorí.

Súvisiaci článok Unikol koronavírus z laboratória? Teóriu spochybňuje čoraz menej vedcov Čítajte

Nie je rovnako jasné, koho a kedy mohol pacient S01 nakaziť. Niektoré kontakty sa síce spomínajú, no často pri nich nesedia dátumy možného nakazenia. Hovorca WHO uviedol, že agentúra OSN nejasnosti prešetruje.

To, že vieme tak málo, je možno neuspokojivé, ale nie nutne prekvapujúce. Napriek intenzívnej snahe odhaliť zdroj pandémie, vedcom často trvá aj roky, kým spoznajú pôvod nových vírusov a prvých prenosov choroby.

Ani čínska vláda túto prácu nezjednodušuje, keďže aj ľuďom z WHO obmedzuje prístup k biologickým vzorkám a pôvodným záznamom.

Výskumníci napriek tomu objavili niekoľko stôp, a to aj na miestach ako Miláno alebo Paríž, ktoré naznačujú, čo sa v skutočnosti mohlo odohrať pred dňom, keď pacient S01 ochorel.

Niektoré sú nejasné alebo protichodné a vedci varujú, že sa môžu objaviť nové informácie, ktoré úplne zmenia naše poznatky. Nateraz to poznanie vyzerá nasledovne.