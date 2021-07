Ako si vylepšiť cestovateľskú karmu

Zodpovedná turistika začína prípravou pred cestou.

8. júl 2021 o 12:33 Blažej Černák

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/svet-medzi-riadkami-podcast/embed/episodes/Objavila-pomal-cestovanie-a-hovor--ako-by-etrnej-k-prrode-aj-uom-e13egbh/a-a61ssdn

Článok pokračuje pod video reklamou

Lietanie považuje za svoj najväčší environmentálny hriech. Aj preto ľudí nabáda, aby si zvolili pomalšie cestovanie. Čo to ale je? Ak máte k dispozícii 20 dní dovolenky, nesnažte sa vidieť viacero krajín, namiesto lietadla cestujte vlakom. A možno si z dovolenky odnesiete viac nových zážitkov.

“Spomínam si na vlaky na Srí Lanke, kde na každej stanici niekto nastupoval a predával v starých zošitoch vyprážané jedlá. To sú veci, ktoré človek v lietadle nezažije,” hovorí Magdaléna Rojo, zodpovedná cestovateľka a novinárka v Svet medzi riadkami, podcaste Človeka v ohrození.

No zodpovedné cestovanie ani zďaleka nie je len o obmedzení lietania. Ak napríklad cestujeme do oblasti, kde miestnym chýba voda, neubytujeme sa v hoteli s bazénom. Alebo si zistíme, aké sú miestne zvyky a kultúra a budeme ich rešpektovať. V praxi to znamená napríklad to, že cestovateľka sa v moslimskej krajine nebude prevážať na motorke v plavkách.

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák a Pavlína Meľuchová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.