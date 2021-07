Lukašenko dováža utečencov, Litva posiela na hranicu vojakov

Bielorusi lákajú ľudí na let do Minska.

8. júl 2021 o 13:14 Matúš Krčmárik

VILNIUS, BRATISLAVA. Nemôže to byť náhoda, tvrdia litovskí politici. Odsledovali, ako sa krátko po prílete lietadiel z irackého Bagdadu do bieloruského Minska objavujú na hranici utečenci. Po novom to platí už aj pri lietadlách z Turecka.

„Existujú cestovné agentúry a priame lety medzi Minskom a Bagdadom,“ povedala podľa agentúry Reuters litovská premiérka Ingrida Symonité. „Agentúry sú potom v Bielorusku aj v iných krajinách, kde lákajú takzvaných turistov. Do krajiny prichádzajú najmä Iračania a ľudia z afrických krajín.

Tvrdí, že minimálne u jedného utečenca na hranici našli dôkazy, že mu Bielorusi ponúkali cestu do Minska, aby odtiaľ zamieril do Únie. S identifikáciou utečencov sa Vilnius plánuje obrátiť aj na Turecko, kde uviazli milióny utečencov zo Sýrie.

Mimoriadny stav

Kým v celom minulom roku litovskí pohraničníci zadržali na 679 kilometrov dlhej spoločnej hranici 81 utečencov, len za štyri dni medzi piatkom a pondelkom ich bolo 560. Prevažne lesnú hranicu prekročilo doteraz viac ako 1300 ľudí.

Krajina s takmer tromi miliónmi obyvateľov preto vyhlásila mimoriadny stav a k strážcom hranice sa pridávajú aj litovskí vojaci. Vďaka tomu bude hranicu strážiť dvakrát viac ľudí. Pomôcť nelegálnemu vstupu má aj dodatočná „fyzická bariéra“ na hranici, ktorú už začali budovať, povedala premiérka.

Litve tiež sľúbili posily od agentúry Európskej únie na ochranu vonkajších hraníc Frontex.