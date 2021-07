Česi protestujú, vláda odmietla diskutovať o pandemickej pohotovosti

Časť demonštrantov sa snažila dostať k Snemovni.

7. júl 2021 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Na Malostranskom námestí v Prahe sa počas dnešnej schôdze Snemovne zišli stovky ľudí.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého účastníci, mnohí s českými vlajkami, prišli protestovať proti protipandemickým opatreniam.

Protestujú aj proti covid certifikátom

Pokusy opozičných strán diskutovať o nich a pandemickej pohotovosti pritom narazili na odpor vládnych strán ANO a ČSSD.

Spolu s vládou rokovanie zablokovali aj komunisti.



Časť demonštrantov sa snažila dostať k Snemovni a ďalší sledujú rokovanie na veľkoplošnej obrazovke na Malostranskom námestí. Protestujú okrem iného proti certifikátom, ktorými sa ľudia preukazujú, že sú zaočkovaní alebo, že majú negatívny test na COVID-19.



Protest podľa iDNES.cz usporiadal Volný blok nezaradeného poslanca Lubomíra Volného a podľa udalosti na sociálnej sieti Facebook aj iniciatíva Vraťme děti do školy.

Volný v Snemovni vyzval ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha, aby ľudí ubezpečil, že do konca volebného obdobia nenavrhne prerokovanie novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorá počíta aj so zavedením „covid pasov“.



Minister Vojtěch podľa vlastných slov nevyvíja žiadne úsilie o zrýchlené prerokovanie návrhu, ktorý je v Snemovni a neprešiel ani prvým čítaním, čo prakticky znamená, že do konca volebného obdobia ho ani neprerokujú.

Šéf Pirátov kritizuje pomalé očkovanie

Predseda opozičnej SPD Tomio Okamura v Snemovni nepresadil diskusiu o okamžitom zrušení pandemickej pohotovosti.

„Dlhodobo odmietame plošné vládne opatrenia, ktoré by mali navyše platiť i v čase prázdnin a dovoleniek. Vždy hovoríme, že je potrebné zacieliť na ochranu ohrozených skupín,“ skonštatoval Okamura a zároveň odmietol snahy ministra zdravotníctva primať ľudí k očkovaniu.



SPD tiež pred schôdzou odmietla nápad ministra Vojtěcha, aby reštaurácie začali kontrolovať, či sú ich hostia neinfekční a či majú platný certifikát o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní COVID-19.



Šéf Pirátov Ivan Bartoš zase vládu kritizoval za pomalé očkovanie. Vláda by podľa neho mala poslancov informovať, aké má ďalšie plány. „Očkovanie nepostupuje dostatočne rýchlo,“ upozornil Bartoš.



Pre vládu aj opozíciu je júlová schôdza Snemovne jednou z posledných možností ešte niečo presadiť pred voľbami.