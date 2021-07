Nelegálna migrácia na Cypre stúpa, Briti posilnili kontrolu hranice

Prevádzači si za pašovanie pýtajú asi 4 200 eur na osobu.

7. júl 2021 o 15:11 SITA

PERGAMOS. Na britskej vojenskej základni na Cypre najali o 50 percent viac colníkov a zaobstarali ďalšie detekčné zariadenia, aby lepšie zabránili nelegálnej migrácii zo severnej časti etnicky rozdeleného ostrova.



Do akcie povolali 24 ďalších dôstojníkov a štyri vozidlá SUV, z ktorých sú dve vybavené termovíznymi kamerami.

Článok pokračuje pod video reklamou

To umožní nepretržito hliadkovať na 45 kilometrov dlhej hranici oddeľujúcej tureckú a grécku časť Cypru.



Príchod migrantov zo severu smerom na juh má v ostatných troch rokoch stúpajúcu tendenciu. Medzinárodná sieť prevádzačov si za pašovanie migrantov na juh údajne účtuje 5-tisíc dolárov (približne 4200 eur) na osobu.



Kým v roku 2018 úrady zaznamenali 17 osôb, ktoré sa pokúšali prejsť do gréckej časti, o rok neskôr to bolo už 33 ľudí a v minulom roku, napriek prísnym protipandemickým opatreniam, zadržali pri pokuse o prekročenie hranice 67 osôb.



Cyprus je rozdelený od roku 1974.

Vtedy v reakcii na puč s cieľom pripojiť ostrov ku Grécku vznikla Severocyperská turecká republika, ktorú uznáva iba Turecko. Väčšina medzinárodného spoločenstva uznáva výhradne legitimitu grécko-cyperskej vlády kontrolujúcej južnú časť ostrova.