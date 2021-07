Zaočkovaní Briti sa nebudú musieť izolovať po kontakte s pozitívnym na covid

V súčasnosti sa musia povinne izolovať až na 10 dní.

6. júl 2021 o 20:39 SITA

BRATISLAVA. Úplne zaočkovaní ľudia sa od 16. augusta nebudú musieť povinne izolovať v prípade, ak prídu do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Ako uviedol predstaviteľ britského ministerstva zdravotníctva Sajid Javid, rovnaká politika sa bude od spomenutého dátumu vzťahovať aj na osoby mladšie ako 18 rokov.

„Od 16. augusta, keď bude mať ochranu obomi dávkami ešte viac ľudí ako v súčasnosti, a podľa prognóz bude riziko šírenia koronavírusu ešte nižšie, každý, kto príde do styku s pozitívne testovanou osobou, už nebude musieť podstúpiť karanténu v prípade úplneho zaočkovania,“ povedal Javid pred zákonodarcami.



Ľuďom, ktorí prídu do kontaktu s nakazenou osobou, napriek tomu odporúčajú, aby si čo najskôr nechali urobiť PCR test a ubezpečili sa, že neboli infikovaní.



Osoby, ktoré prídu do kontaktu s pozitívne testovaným človekom, sa v súčasnosti musia povinne izolovať až 10 dní.