Odišli a vypadla elektrina. Ako Američania opustili Bagram

Taliban získava čoraz viac územia.

6. júl 2021 o 17:16 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Mirassudaláh Kohistání sa v piatok zobudil a všimol si, že na základni v afganskom Bagrame už nie sú americkí vojaci. Vopred o tom nevedel. Tušil, že Američania odchádzajú, ako to oznámil prezident Joe Biden, ale presný termín nepoznal.

O chvíľu už na základni, na ktorej niekedy žilo aj desaťtisíc amerických vojakov, nešla ani elektrina.

„Počuli sme klebety, že Američania opúšťajú Bagram, ale až o siedmej ráno nám potvrdili, že sú preč,“ povedal agentúre AP.

Odsun vojakov je zatiaľ najjasnejším signálom, že to Washington s odchodom myslí vážne. Biden na jar oznámil, že americké jednotky budú doma do 11. septembra, teda do 20. výročia teroristického útoku, ktorý spustil afganskú vojnu. Potom sa k nemu pridali aj spojenci v NATO.

Taliban neprestal útočiť

Americkému odchodu predchádzala mierová dohoda s militantným hnutím Taliban z minulého roka. Jej súčasťou je podiel džihádistov na moci a konanie nových volieb.

Kohistání napriek tomu hovorí, že americký odchod nečakal a že môže spôsobiť veľké problémy. Taliban totiž napriek mierovej dohode v posledných týždňoch obsadzuje afganské mestá a blíži sa už aj k leteckej základni v Bagrame.

Len za posledných pár dní obsadil desiatky oblastí, no napriek tomu v katarskej Dauhe prebiehajú ďalšie mierové rokovania.