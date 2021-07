Tropická búrka Elsa sa blíži na Kubu, úrady evakuovali 180-tisíc ľudí

Na karibských ostrovoch už búrka pripravila o život najmenej troch ľudí.

5. júl 2021 o 5:51 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/a7LC49l_9CU

HAVANA. Kubánska vláda evakuovala v nedeľu 180-tisíc ľudí pre obavy z tropickej búrky Elsa, ktorá na viacerých karibských ostrovoch spôsobila rozsiahle záplavy. Zahynuli pri nich najmenej traja ľudia.

Ako píše agentúra AP, miestne úrady otvorili úkryty pre ľudí a prijali opatrenia na ochranu úrody cukrovej trstiny a kakaa.

Väčšina evakuovaných sa presunula k príbuzným, časť do vládnych úkrytov a stovky ľudí žijúcich v horách sa uchýlili do prírodných jaskýň na to určených.

Elsa po Kube pravdepodobne poputuje smerom k americkému štátu Florida, kde tamojší guvernér Ron DeSantis vyhlásil stav núdze v 15 okresoch.

Nad Kubou bude Elsa slabnúť

Tropická búrka sa v nedeľu večer nachádzala približne 20 kilometrov na západ od Mysu Cruz na Kube. Smerovala na severozápad rýchlosťou 22 kilometrov za hodinu a sprevádzal ju vietor s rýchlosťou 95 kilometrov za hodinu, vyplýva z údajov amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.

Elsa bude podľa NHC počas pondelka nad Kubou postupne slabnúť, nad Floridou však môže opäť zosilnieť.

Búrka si vyžiadala jednu obeť na karibskom ostrove Svätá Lucia, informovala Karibská agentúra pre núdzové situácie. V Dominikánskej republike zahynuli pri dvoch incidentoch 15-ročný chlapec a 75-ročná žena, na ktorých sa zrútili steny, uviedli miestne úrady.

Prvý hurikán hurikánovej sezóny

Tropická búrka Elsa bola ešte do sobotňajšieho rána hurikán 1. kategórie. V oblasti Karibiku spôsobila rozsiahle škody, najmä však na Barbadose, kde viac ako 1100 ľudí hlásilo poškodené domy.

Na ostrove Haiti, ktorý je v dôsledku rozsiahlej erózie a odlesňovania osobitne náchylný na záplavy a zosuvy pôdy, utrpeli zranenia traja ľudia.

Tropická búrka Elsa bola prvým hurikánom tohtoročnej hurikánovej sezóny v Atlantiku.