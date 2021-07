Drvivá väčšina nedávnych obetí covidu v USA bola medzi nezaočkovanými

Uviedol to hlavný medicínsky poradca prezidenta Anthony Fauci.

4. júl 2021 o 17:05 SITA

WASHINGTON. Hlavný medicínsky poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci, ktorý je popredným expertom na infekčné choroby, uviedol, že približne 99,2 percenta nedávnych úmrtí na ochorenie COVID-19 v USA bolo medzi nezaočkovanými ľuďmi.

„Je naozaj smutné a tragické, že väčšine z toho sa dalo predísť," povedal pre americkú televíznu stanicu NBC.

Podľa Fauciho je frustrujúce, keď máme v koronavíruse „strašného nepriateľa". „Máme však protiopatrenie, ktoré je vysoko, vysoko efektívne. Ale práve o to je to smutnejšie a tragickejšie, že sa to v našej krajine úplne neuplatňuje".

Fauci poznamenal, že USA majú veľké šťastie, že majú „dostatok vakcín na zaočkovanie fakticky všetkých v krajine. Pričom vo svete sú ľudia, ktorí by urobili všetko, aby vakcíny dostali".

USA od vypuknutia pandémie evidujú viac ako 605-tisíc úmrtí na koronavírus, čo je najvyšší počet vo svete.