Biely dom očakáva odchod amerických vojakov z Afganistanu už koncom augusta

USA v piatok odovzdali afganským silám kľúčovú základňu Bagrám.

3. júl 2021 o 6:20 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty očakávajú, že americkí vojaci opustia Afganistan do konca augusta. Uviedla to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP.

"Prezident (Joe Biden) už dlho cítil ..., že vojna v Afganistane nie je vojnou, ktorá sa dá vojensky vyhrať," povedala Psakiová s tým, že USA budú v Afganistane v nasledujúcich mesiacoch naďalej poskytovať bezpečnostné systémy a humanitárnu pomoc.

Piatkové správy, že Spojené štáty odovzdali afganským silám po takmer 20 rokoch Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane, rozprúdili debatu o tom, že odsun amerických vojsk by mohol by ukončený do niekoľkých dní.

Schopnosť afganských síl udržať si kontrolu nad letiskom Bagrám bude podľa AFP pravdepodobne kľúčová na udržanie bezpečnosti v hlavnom meste Kábul a pri vytváraní tlaku na militantné hnutie Taliban.

To v posledných dvoch mesiacoch spustilo rozsiahlu ofenzívu a pod svoju kontrolu získalo viaceré územia v Afganistane.

Americký prezident Joe Biden ako dátum odchodu určil symbolicky 11. september 2021 - deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001.

Koncom apríla začalo s odsunom svojich vojakov z Afganistanu i NATO. Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi tvorili vojaci z 36 členských štátov a partnerských krajín. Dokončenie sťahovania svojich jednotiek doteraz potvrdilo Taliansko a Nemecko.

Ako uvádza AFP, v Afganistane ostane zrejme aj po odchode vojsk NATO približne 600 amerických vojakov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť ambasády USA v Kábule.