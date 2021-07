Janša: Nevšimol som si, že Timmermans sa urazil a odmietol spoločnú fotografiu

Janša predtým ukázal fotografiu, ktorá podľa neho ukazuje, že súdnictvo bolo infiltrované ľavicou.

2. júl 2021 o 18:09 TASR

LUBLANA. Slovinské predsedníctvo v Rade EÚ začalo vo štvrtok menším "škandálom", keď sa podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans odmietol zúčastniť na spoločnom fotografovaní so slovinským premiérom Janezom Janšom, predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou, členmi slovinskej vlády a ostatnými eurokomisármi.

Kritika súdnictva

Janša predtým na stretnutí s členmi ukázal fotografiu zo stretnutia slovinských sociálnodemokratických europoslancov so sudcami najvyššieho súdu. Fotografia podľa neho ukazuje, že súdnictvo bolo infiltrované ľavicou. Timmermans je v Európskom parlamente členom frakcie socialistov a demokratov (S&D).

"Jednoducho som nemohol byť na rovnakom pódiu s premiérom Janšom po jeho neprijateľnom útoku a ohováraní dvoch sudcov a dvoch poslancov S&D," uviedol Timmermans na Twitteri. Neskôr spresnil, že Janša spochybnil integritu sudcov i poslancov.

"Nezávislosť súdnictva a rešpektovanie úlohy zvolených poslancov sú základnými kameňmi právneho štátu, bez ktorých nemôže EÚ fungovať. Nikdy nesmieme prestať s kritikou tých, ktorí to napadnú," dodal.

Janša v piatok počas stretnutia s európskymi novinármi v kongresovom centre v Brde pri Kranju, kde budú prebiehať všetky domáce podujatia v rámci predsedníctva, povedal, že si neprítomnosť podpredsedu EK na spoločnom fotografovaní ani neuvedomil.

"Vôbec som si to nevšimol. Mali sme predtým otvorenú diskusiu," uviedol Janša. "Ak bol Timmermans urazený, tak to sme nezačali my. Len sme sa snažili túto situáciu objasniť," dodal.

Šéfka Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) Laura Kövesiová koncom júna povedala, že Slovinsko začne šéfovať EÚ v čase, keď nevyslalo dvoch delegovaných prokurátorov do tejto novej inštitúcie, ktorá bude kontrolovať nakladanie s peniazmi z európskeho rozpočtu. Viaceré európske médiá v tejto súvislosti uviedli, že sa tak deje pre neochotu Janšovej vlády schváliť nominácie prokurátorov, čo je útokom na nezávislosť súdnictva.

Slovinský premiér Kövesiovej vyjadrenia považuje za spolitizované. V piatok novinárom povedal, že vymenovanie prokurátorov zablokoval, lebo podľa domácich zákonov výber kvalifikovaných odborníkov pre EPPO mal byť širší, kým jeho vláde boli predložení len dvaja kandidáti na dve miesta. Zopakoval, že do konca leta alebo najneskôr v priebehu jesene bude táto záležitosť vyriešená a Slovinsko dvoch prokurátorov do EPPO vyšle.

Politická kampaň

Janša sa v piatok vrátil aj k spomínanej fotografii, ktorá je podľa neho dôkazom politickej zaujatosti sudcov a vrhá tieň pochybností aj na výber delegovaných prokurátorov.

"Nemôžete v nedeľu robiť politickú kampaň a v pondelok súdiť ako nezávislí sudcovia a možno poslať ľudí z iného politického spektra do väzenia," uviedol Janša.

S týmto pohľadom na vec však nesúhlasí nielen Timmermans, ale ani Von der Leyenová. Tá počas spoločnej tlačovej konferencie s Janšom zdôraznila, že aj sudcovia majú právo na súkromný život a že by sa to nemalo zneužívať na obvinenia o ich zaujatosti.

Janša zdôraznil, že aj bez dvoch slovinských prokurátorov EPPO nehrozí, že by mohli byť eurofondy v jeho krajine zneužívané. Nestalo sa tak za žiadnej z troch jeho vlád, na rozdiel od obdobia, keď v Slovinsku boli pri moci ľavicové alebo liberálne strany. Pripomenul tiež staršiu kauzu prepratia okolo miliardy eur pôvodom z Iránu cez slovinské banky, čo slovinská prokuratúra ani po desiatich rokoch nevyšetrila a zrejme kryje pravých vinníkov.