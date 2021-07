Merkelová rokovala s Johnsonom o pandémii a Severnom Írsku

Karanténa po príchode do Nemecka nebude pre Britov zaočkovaných oboma dávkami povinná.

2. júl 2021 o 17:29 TASR

BERLÍN. Briti zaočkovaní oboma dávkami protikoronavírusovej vakcíny, zrejme v blízkej budúcnosti nebudú musieť po príchode do Nemecka podstúpiť karanténu. Uviedla to v piatok nemecká kancelárka Angela Merkelová na tlačovej konferencii po stretnutí s britským premiérom Borisom Johnsonom v Londýne.

"Predpokladám, že tí, ktorí boli zaočkovaní dvoma dávkami, budú môcť v dohľadnej dobe opäť vycestovať bez toho, aby museli podstúpiť povinnú karanténu," uviedla Merkelová. Nemecko zaradilo Spojené kráľovstvo do zoznamu vysoko rizikových krajín v súvislosti so šírením delta variantu koronavírusu, pričom Merkelová podporovala zavedenie prísnejších opatrení voči Británii aj na úrovni EÚ.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Určité opatrenia sme prijali v čase, keď sme ešte neboli natoľko oboznámení s rizikami v súvislosti s variantom delta. Teraz vidíme, že podiel tých, ktorí sa ním nakazili, v Nemecku veľmi rýchlo rastie," povedala kancelárka.

Súvisiaci článok Viac ako 6 miliónov občanov EÚ požiadalo o právo na pobyt v Británii Čítajte

Johnson naopak nevidí dôvod na to, prečo by ľudia žijúci v Británii zaočkovaní šaržou protikoronavírusovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca vyrobenej v Indii mali byť vynechaní z mechanizmu COVID pasov po tom, ako EÚ túto šaržu bezprostredne do spomínanej schémy nezahrnula. "Som si istý, že to nebude problém," vyhlásil Johnson. Ako uvádza agentúra Reuters, preparátom od indickej spoločnosti Serum Institute of India (SII), ktorá vakcínu Covishield of firmy AstraZeneca vyrába, bolo v Británii zaočkovaných zhruba päť miliónov ľudí.

Lídri tiež hovorili o otázke Severného Írska v súvislosti s brexitom. Merkelová aj Johnson vyjadrili nádej v pragmatické riešenie všetkých súvisiacich sporných otázok. Cieľom pobrexitových obchodných dohôd s EÚ týkajúcich sa Severného Írska je udržanie otvorených hraníc medzi Írskom - členom EÚ - a touto britskou provinciou, ktorá zostáva súčasťou jednotného trhu Európskej únie.

Merkelová sa má v piatok popoludní stretnúť aj s britskou kráľovnou Alžbetou II. Panovníčka nemeckú kancelárku prijala už dvakrát – v rokoch 2008 a 2014. Alžbeta II. v roku 2015 navštívila Berlín.