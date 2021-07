Vakcína CureVac by mohla byť prínosná pre mladších

Celkovo je vakcína efektívna len na 48 percent.

1. júl 2021 o 16:16 SITA

TÜBINGEN. Nemecká biofarmaceutická firma CureVac tvrdí, že jej vakcína proti koronavírusu by mohla byť prospešná pre mladších ľudí.

Spoločnosť sa tak vyjadrila po zverejnení neuspokojivých výsledkov v širšej vekovej skupine.



Firma v stredu oznámila, že jej vakcína je medzi ľuďmi vo veku 18 - 60 rokov na 53 percent účinná proti COVID-19 v akejkoľvek vážnej forme.

Celkovo je však vakcína od CureVac efektívna len na 48 percent. Vyplýva to z 83 prípadov ochorenia v zaočkovanej skupine a 145 v skupine, ktorá dostala placebo.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) konštatovala, že za použitie stoja vakcíny s účinnosťou nad 50 percent, no mnohé z už schválených látok ju majú omnoho vyššiu.



Spoločnosť poslala dáta Európskej liekovej agentúre (EMA), ktorá robí takzvanú rolling review vakcíny.



Riaditeľ CureVacu Franz-Werner Haas pritom skonštatoval, že vakcína chráni 18 až 60-ročných pred hospitalizáciou, čo je podľa neho „dôležitý prínos k pomoci zvládnuť pandémiu COVID-19 a dynamické šírenie variantov“.