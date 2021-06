V Česku sú kompletne zaočkované tri milióny ľudí

Prvú dávku dostalo približne 4,9 milióna obyvateľov.

30. jún 2021 o 6:46 TASR

PRAHA. Česko prekonalo v nedeľu hranicu troch miliónov úplne zaočkovaných ľudí z 10,7 milióna všetkých obyvateľov.

Z celkového počtu takmer osem miliónov podaných dávok vakcín proti koronavírusu dostalo aspoň prvú dávku 4,9 milióna ľudí, čo znamená, že vyše polovica z 8,5 milióna dospelých už má aspoň čiastočnú očkovaciu ochranu proti ochoreniu COVID-19.

V stredu nadránom o tom informoval portál Novinky.cz.

Rezort zdravotníctva tiež informoval, že 1,7 milióna ľudí získalo čiastočnú imunitu prekonaním covidu. Ďalšie státisíce ľudí podľa odborníkov ochorenie prekonali bez príznakov a neboli nikde registrovaní.

Česko tak smeruje ku kolektívnej imunite, čiže aspoň k 70-percentnej zaočkovanosti, ale tento cieľ dosiahne najskôr až na jeseň. Odborníci navyše tvrdia, že spoľahlivejšie je dosiahnuť 80- až 90-percentnú zaočkovanosť proti covidu.

Podľa premiéra Andreja Babiša budú vakcíny najmä v júli chýbať, pretože nastane očakávaný pokles dodávok od výrobcov. Problém s nedostatkom dávok môže byť podľa neho pri prvovakcinácii.

Babiš to chce vykryť požičaním až milióna dávok z Izraela.

Od 1. júla sa má spustiť registrácia na očkovanie aj pre deti od 12 do 15 rokov, ktorých je v Česku približne 456-tisíc, aj keď ani zďaleka nie všetky dajú rodičia zaočkovať.

V rýchlosti aplikovania prvých dávok je Česko mierne pod priemerom Európskej únie, podľa štatistík vedeckého portálu Our World Data je na 16. mieste. Na dávku stále čaká vyše 580-tisíc záujemcov.

Údaje ukazujú, že s vekom podiel tých, čo prejavili o očkovanie záujem, klesá. Babiš preto cez víkend apeloval, aby sa všetci dali zaočkovať, keďže je to bezpečné.

"Pravdepodobne sa dostaneme v júli do situácie, keď budeme očkovať bez registrácie. Tam je to hlavne o spolupráci so zamestnávateľmi," oznámil podľa portálu Novinky.cz premiér.