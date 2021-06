Únia predstavila prvých päť sľubných liekov proti covidu

Prvé tri látky by chceli schváliť do októbra.

29. jún 2021 o 13:53 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL. Európska komisia v utorok oznámila, že stratégia EÚ o liekoch proti COVID-19 prináša prvé výsledky, a predstavila zoznam prvých piatich liekov, ktoré by čoskoro mohli byť dostupné na liečbu pacientov s koronavírusom v celej EÚ.

Štyri z piatich nových liečiv sú monoklonálne protilátky, ktoré sú predmetom priebežného skúmania Európskou agentúrou pre lieky.

Ďalším liekom je imunosupresívum, ktoré už má povolenie na uvedenie na trh a ktoré by sa mohlo rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

Vírus zrejme úplne nezmizne

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že očkovanie v EÚ postupuje čoraz rýchlejšie, vírus však zrejme nezmizne a pacienti budú potrebovať bezpečnú a účinnú liečbu.

"Našim cieľom je identifikovať ďalších potenciálnych sľubných kandidátov na liečbu a do konca roka autorizovať najmenej tri nové lieky," odkázala komisárka.

Podľa jej slov prvých päť liečebných produktov je už v pokročilom štádiu vývoja a majú vysoký potenciál byť medzi tromi novými liekmi proti COVID-19, ktoré dostanú povolenie do októbra 2021, čo je cieľ stanovený v stratégii EÚ, za predpokladu, že sa preukáže ich bezpečnosť, kvalita a účinnosť.

Komisia upozornila, že ide o nasledovné výrobky: imunosupresívum baricitinib , čiže liek znižujúci aktivitu imunitného systému od americkej spoločnosti Eli Lilly, u ktorého sa posudzuje žiadosť o predĺženie registrácie pre COVID-19;

, čiže liek znižujúci aktivitu imunitného systému od americkej spoločnosti Eli Lilly, u ktorého sa posudzuje žiadosť o predĺženie registrácie pre COVID-19; kombinácia bamlanivimabu a etesevimabu od firmy Eli Lilly, prebieha kontrola zo strany EMA;

od firmy Eli Lilly, prebieha kontrola zo strany EMA; kombinácia casirivimabu a imdevimabu od spoločností Regeneron Pharmaceuticals a F. Hoffman - La Roche, prebieha kontrola zo strany EMA;

od spoločností Regeneron Pharmaceuticals a F. Hoffman - La Roche, prebieha kontrola zo strany EMA; regdanivimab od spoločnosti Celltrion, prebieha kontrola zo strany EMA;

od spoločnosti Celltrion, prebieha kontrola zo strany EMA; sotrovimab od spoločností GlaxoSmithKline a Vir Biotechnology, prebieha kontrola zo strany EMA

Prvé tri lieky by chceli schváliť do októbra

Komisia chce do októbra zostaviť portfólio najmenej desiatich potenciálnych liekov na liečbu COVID-19, pričom bude vychádzať z práce novovytvorenej skupiny odborníkov pre rôzne varianty koronavírusu.

Výberové kritériá budú dohodnuté s členskými štátmi. Expertná skupina identifikuje kategórie produktov pre rôzne kategórie pacientov a rôzne štádiá a závažnosť ochorenia a vyberie najsľubnejších kandidátov na lieky pre každú kategóriu na základe vedeckých kritérií.

Cieľom je dosiahnuť, aby boli do októbra schválené najmenej tri nové lieky a do konca roka možno ďalšie dva. EMA začne s postupným hodnotením sľubných liekov do konca roku 2021.

Komisia už dohodla spoločné obstarávanie monoklonálnych protilátok (casirivimab a imdevimab) pre všetky členské krajiny a do konca roka by mohla podpísať aj dohody s ďalšími výrobcami.

Cieľom Komisie je, že len čo budú nové terapeutické látky povolené, aby boli vyrobené čo najskôr a v dostatočnom množstve.