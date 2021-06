Útočia na dediny, obsadzujú vojenské stanovištia. Kde vznikne nový kalifát?

Džihádisti môžu byť hrozbou aj v Sýrii.

29. jún 2021 o 15:56 Matúš Krčmárik

Estónsky vojak stráži vstup do základne v Mali. (Zdroj: SITA/AP)

RÍM, BRATISLAVA. Niektoré provincie Islamského štátu sú len túžbou propagandistov a nemajú žiadnu skutočnú moc.

Ako napríklad v Líbyi, ktorá je podľa propagandy Islamského štátu rozdelená na tri provincie, ale v skutočnosti o moc nad ňou bojujú iné skupiny.

Niektoré spravuje zopár bojovníkov, no pri niektorých ide naozaj o malé územia, ktoré kontrolujú džihádisti.

Islamský štát stále tvrdí, že jeho kalifát sa skladá približne z 50 provincií (v arabčine vilajátov) po celom islamskom svete, aj keď kontrolu nad územiami v Sýrii a Iraku už de facto stratil.

Napriek tomu neprestáva ako teroristická organizácia fungovať a najmä v Afrike sa posilňuje. Nie je vylúčené, že práve tam vznikne budúci "územný kalifát", píše analytik webu Military.com Joseph V. Micallef.

Volanie o pomoc

O tom, že Islamský štát je síce do veľkej miery porazený na Blízkom východe, no v iných častiach sveta sa mu naďalej darí lákať džihádistov do svojich radov, sa hovorilo aj na pondelňajšej konferencii medzinárodnej koalície na boj proti Islamskému štátu v Ríme.