USA, Írsko a Británia žiadajú zvolať Bezpečnostnú radu OSN o Tigraji

Mnohé africké štáty, ale aj Čína a Rusko považujú krízu v Tigraji za vnútornú záležitosť Etiópie.

29. jún 2021 o 8:07 TASR

NEW YORK. Spojené štáty, Írsko a Británia v noci na utorok vystúpili so žiadosťou na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré má byť venované situácii v etiópskom štáte Tigraj, kde v pondelok povstalci vstúpili do regionálnej metropoly Mekele, uviedli diplomatické zdroje.

Zasadnutie by sa mohlo konať tento piatok, spresnili zdroje podľa agentúry AFP.

Odkedy vlani v novembri vypukol na území federálneho štátu Tigraj konflikt medzi tamojšími odporcami vlády a etiópskou armádou, Západ nedokázal zvolať verejné zasadnutie o Tigraji, pripomenula AFP.

Mnohé africké štáty, ale aj Čína a Rusko i ďalšie krajiny považujú krízu v Tigraji aj naďalej za vnútornú záležitosť Etiópie, aj keď tento konflikt sa svojimi dôsledkami týka aj susednej Eritrey a Sudánu.

Agentúra AFP v pondelok večer informovala, že členovia prechodnej vlády severoetiópskeho štátu Tigraj ušli v pondelok pred povstaleckými silami, ktoré vstúpili do metropoly Mekele.

Etiópska ústredná vláda, na ktorej čele je Abiy Ahmed, vzápätí vyhlásila v regióne - po takmer ôsmich mesiacoch bojov - prímerie, a to s okamžitou platnosťou.

Pokoj zbraní by mal platiť až do septembra, keď sa v Tigraji skončí dôležité obdobie poľnohospodárskych prác. V súčasnosti v tomto regióne hladujú státisíce ľudí.