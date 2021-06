Česko požiadalo Rusko o odškodné za výbuch vo Vrběticiach

V moravskej obci sa mala na explózii podieľať ruská tajná služba.

28. jún 2021 o 19:09 TASR

PRAHA. Česko v pondelok oficiálne požiadalo Moskvu o vyplatenie odškodného v kauze výbuchu dvoch muničných skladov v moravskej obci Vrbětice.

Námestník českého ministra zahraničných vecí Martin Smolek odovzdal ruskému veľvyslancovi Alexandrovi Zmejevskému diplomatickú nótu požadujúcu plnú náhradu škôd, ktoré sa odhadujú na zhruba 650 miliónov korún (takmer 25,5 milióna eur). Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Smolek zároveň Zmejevskému tlmočil stanovisko, že zaradenie Českej republiky na zoznam "nepriateľských štátov" predstavuje porušenie medzinárodného práva.

Konkrétne ide o Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci. Toto nariadenie ruských orgánov by sa podľa českej diplomacie malo zrušiť, píše iDNES.

K výbuchom v muničných skladoch, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014. V apríli tohto roka sa však pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do výbuchov vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky.

Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".

Ako pripomína iDNES.cz, skupina poslancov na čele s českým ministrom vnútra Janom Hamáčkom pred niekoľkými dňami predložila do Poslaneckej snemovni návrh zákona o jednorazovom odškodnení Zlínskeho kraja, ako aj obcí a obyvateľov postihnutých výbuchmi munície v dvoch skladoch vo Vrběticiach.

Dovedna by medzi nich - podľa predlohy - štát rozdelil až 700 miliónov korún (takmer 27,5 miliónov eur), z toho približne polovicu by dostali obce a kraj a zvyšok jednotliví občania.