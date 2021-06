Tornádo napáchalo na Morave miliardové škody, poisťovne podľa ministerky financií ľuďom pomôžu

Pomoc by mali dostať poistenci, ale aj nepoistení ľudia.

27. jún 2021 o 15:26 SITA

PRAHA. Búrka a tornádo na južnej Morave napáchali škody na verejnom majetku vo výške viac ako 12 miliárd korún a na súkromnom majetku mnohonásobne viac.

V nedeľu to v televíznej relácii Otázky Václava Moravce povedal hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich. Tiež vysvetlil, že s búraním poničených domov nemohli začať, pretože čakajú na poisťovne, a predpokladá, že búrať sa bude viac, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

Pomoc budú žiadať u Štátneho európskeho fondu solidarít

Verejný majetok podľa hajtmana zahŕňa majetok obcí, kraja, ale i elektrifikáciu. Ako príklad verejného majetku uviedol zničenú strednú školu v Hodoníne, kde extrémne počasie spôsobilo škodu v stovkách miliónov korún.

Vláda bude podľa Grolicha čiastku na poškodený majetok žiadať u Štátneho európskeho fondu solidarít. „Podľa pravidiel tam čiastka pre kraj musí byť vyššia ako 11,6 miliardy korún a my potvrdzujeme, že táto výška určite nastane. My tých 12 miliárd preskočíme. Presné vyčíslenie ale ešte nemáme,“ vyjadril sa.



V takzvanej položke krízového konania je celkovo 140 miliónov korún - 10 miliónov pre každý kraj. Juhomoravský kraj požiadal o 20 miliónov.

Ministerka financií Alena Schillerová v relácii povedala, že chce dané zdroje uvoľniť, ale potrebuje k tomu súhlas vlády, ktorá by to mala riešiť v pondelok. Schillerová tiež nepochybuje, že vláda podporí predĺženie súčasného núdzového stavu v kraji, pretože 30 dní podľa nej nestačí.

Poisťovne poskytný 50 percent poistnej sumy vopred

V zasiahnutých oblastiach podľa ministerky pomôžu aj poisťovne. „Najhlavnejší hráči na trhu potvrdili, že na situáciu poistky dopadajú. Je to natoľko špecifická udalosť, že ju budú poisťovne pokrývať. Vytvorili mobilné tímy, pôsobia v regiónoch a dokonca budú poskytovať 50 percent poistnej sumy vopred. Rovnako tak Česká banková asociácia poskytne celú radu úľav,“ vysvetlila Schillerová.



Do postihnutých obcí poputuje dotácia v hodnote dvoch miliónov korún, povedala šéfka rezortu financií a objasnila, že podporu dostanú aj nepoistení. Dva milióny dá štát ako nenávratnú dotáciu. Ľudia s poistkou ju však budú mať krátenú podľa úhrady, ktorú dostanú z poisťovne. Nepoistení dostanú celú sumu.



Podnikatelia dostanú pomoc aj od rezortu priemyslu. Mohli by dostať až 80 percent z hodnoty zničeného majetku, povedala ministerka.