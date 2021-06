Tesla stiahne 285-tisíc áut pre opravu tempomatov

Týka sa to vozidiel z Číny aj importovaných áut z rokov 2019 - 2021.

27. jún 2021 o 13:05 SITA

PEKING. Výrobca elektrických áut Tesla sťahuje v Číne zhruba 285-tisíc elektromobilov pre chybu s tempomatmi.

V sobotu to uviedli čínske úrady, podľa ktorých sa funkcia tempomatu môže náhodne aktivovať a spôsobiť náhle zrýchlenie automobilov, čo predstavuje bezpečnostné riziko.

Firma na čínskej platforme Weibo v správe pre zákazníkov uviedla, že potenciálne bezpečnostné riziká sú v extrémnych prípadoch.



Čínsky Štátny úrad pre reguláciu trhu uviedol, že čínske dcérske spoločnosti Tesly ho kontaktovali „pred niekoľkými dňami“ a požiadali o stiahnutie z trhu.

To sa týka 211 256 sedanov Model 3 a 38 599 kompaktných crossoverových SUV Model Y, ktoré zostavili v Číne, a tiež 35 665 importovaných Modelov 3. Vozidlá vyrobili v období od decembra 2019 po jún 2021.



Regulátor uviedol, že Tesla plánuje vylepšiť softvér tempomatov na diaľku. Majiteľom elektromobilov, ktoré sa nedajú opraviť na diaľku, bude firma kontaktovať.



Tesla Inc., ktorá sídli v kalifornskom Palo Alte, neodpovedala na žiadosti agentúry AP o komentár.



Firma v Číne už čelila niekoľkým výzvam, vrátane obvinení zo zlého zaobchádzania so zákazníkmi. V apríli zákazníčka na autosalóne protestovala, že chybné brzdy na elektromobile Tesla jej rodiny viedli k dopravnej nehode, v dôsledku ktorej skončili jej rodičia v nemocnici.

Tesla pôvodne pripisovala vinu vodičovi, neskôr však vydala verejné ospravedlnenie zákazníčke a zaviazala sa, že sa z incidentu poučí.