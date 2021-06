Do dedín zničených tornádom už pozývajú dobrovoľníkov, zvedavcov otáčajú

Farníci sa po tornáde zomkli.

27. jún 2021 o 10:58 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Bolo ich priveľa, autami blokovali ulice, ktorými potom nevedeli prechádzať napríklad hasičské vozidlá. Často so sebou priniesli viac komplikácií ako pomoci.

Juhomoravské obce zasiahnuté štvrtkovým tornádom sa síce tešili z vlny solidarity, no dobrovoľníkov do soboty presviedčali, aby k nim radšej necestovali a pomoc v teréne nechali na profesionálov.

„Nejazdite, prosím na miesto, ak nemusíme. Doprava v zasiahnutých obciach kolabuje. Nevolajte starostom jednotlivých obcí s ponukou pomoci. Musia riešiť upratovanie a mnoho ďalších problémov,“ napísal napríklad na twitteri Juhomoravský kraj.

Policajné hliadky

Zmenilo sa to až v noci na nedeľu. Cesty sú o niečo prejazdnejšie a kraj tak povzbudil dobrovoľníkov, aby do zničených obcí prichádzali, ale mali by splniť niekoľko podmienok.

Majú odparkovať mimo obce, nahlásiť sa vopred v infocentre či nenosiť materiálnu pomoc okrem svojho pracovného náradia. Oblečenia sa napríklad vyzbieralo už viac ako treba.

Očakáva sa, že do štyroch najviac postihnutých obcí – Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice – dorazí množstvo ľudí. Pri vchodoch do obcí hliadkujú policajti a prichádzajúcich sa pýtajú na dôvod návštevy. Ak nie sú domáci, alebo neprišli pomáhať, nevpustia ich do obce.

„Zavolal som na krízovú linku, kde mi povedali, že sem mám prísť, nahlásiť sa a dostanem ďalšie informácie,“ hovorí pre web Českého rozhlasu jeden z dobrovoľníkov v okresnom meste Hodonín. „Sme tu pätnásť minút, rovno berieme lopaty, náradie, sadneme do autobusu a ideme.“

Na pomoc ľuďom zasiahnutým tornádom sa vyzbierali stovky miliónov eur, odhaduje sa, že škody budú v miliardách korún.