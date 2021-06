Zakladateľ portálu WikiLeaks má v pláne sa vo väznici oženiť

Julian Assange sa už vyše dva roky nachádza v londýnskej väznici.

26. jún 2021 o 13:34 TASR

LONDÝN. Zakladateľ portálu WikiLeaks Julian Assange a jeho partnerka Stella Morisová sa plánujú vo väzení zosobášiť, povedala Morisová v exkluzívnom rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.

V Austrálii narodený novinár Assange bude mať 3. júla 50. narodeniny a už vyše dva roky sa nachádza v londýnskej väznici so zvýšeným dozorom Belmarsh. Jeho vzťah s Morisovou sa začal v období, keď prebýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne a žiadal tam o politický azyl.

Pár má spolu dvoch synov vo veku štyroch a dva a pol roka. "Preverujeme možnosť dať sa vo väznici zosobášiť, lebo zasnúbení sme už od roku 2016," povedala Morisová s tým, že okolnosti im doposiaľ neumožňovali pokračovať v životných plánoch.

"A keď sa v tej väznici zosobášime, potom si nemyslím, že bude len jedna oslava," vyznala sa Morisová. "Najpravdepodobnejšie je, že sa vezmeme vo väznici a raz, raz, keď už bude na slobode, budeme mať ešte jednu svadobnú hostinu – s priateľmi a s rodinou."

Dátum svadby ešte stanovený síce nie je, ale obaja sa postupne prebúravajú cez potrebnú byrokraciu a dúfajú, že sa zosobášia "už čoskoro", tvrdí Assangeova snúbenica.

"Je to dosť komplikované a pandémia to ešte viac sťažila. Rozprávali sme sa o tom s belshmarským kaplánom a ten nám povedal, že v Belmarshi ešte počas svojho pôsobenia svadbu nezažil, a to je už 12 rokov. Takže až také jednoduché to asi nebude," zauvažovala Morisová.

Vysvetlila, že napríklad obaja potrebujú potvrdenia zo svojich domovských krajín, či nie sú alebo niekedy už neboli s niekým zosobášení. "Takže je to zdĺhavá byrokratická procedúra, ale začali sme ju."